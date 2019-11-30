英媒：香港富裕精英到海外覓避風港　目標包括美國加拿大等

香港自6月爆發大規模示威，運動持續多個月時間，有英國媒體11月29日報道，香港不少富裕精英正考慮移民，到海外尋覓避風港，首選目標包括美國、加拿大、英國等。

香港的反修例示威運動自6月爆發至今持續近半年（Getty Images）

接獲香港客戶查詢數量上升

在紐約從事地產經紀的潘琳在接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，她近期接到來自香港客戶查詢的數量，明顯多於香港發生示威運動前，當中包括香港本地人與在香港定居的內地人。

這位地產經紀稱，很多客戶打算先安排子女去讀書，故此會選擇在學校的周邊地帶買樓，例如是曼哈頓下城的紐約大學附近，該些地段的樓價動輒要數百萬美金，但跟香港中心區域的樓價比起來，還是相對便宜。

紐約是不少港人考慮移民時的首選目的地（Getty Images）

美國紐約與加州是兩大目的地

BBC也引述紐約的移民律師孫文傑稱，目前有10多個年輕香港人向他查詢投資移民事務，相對而言，之前同類的客戶屈指可數，他稱，這些客戶通常約25至35歲，很多是有美國留學經歷的香港人。

他稱，紐約與加州是香港客戶的兩大目的地，除此之外，加拿大、澳洲和英國都是這些精英首選的目標。

圖為愛爾蘭首都都柏林一個住宅區。（Getty Images）

愛爾蘭公司收大量港人查詢

英國另一媒體《星期日泰晤士報》早前也報道，受香港連月示威影響，愛爾蘭有投資移民房地產公司收到大量港人查詢，相比過去數字有大幅上升趨勢。

路透社6月也報道，部分香港富豪感憂慮，開始把自己的資產轉移到海外，其中新加坡被視為理想之地。