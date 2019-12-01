倫敦橋恐襲案ISIS認責　疑兇多年前受訪否認是恐怖分子

英國倫敦橋恐襲案，警方指疑兇烏斯曼汗（Usman Khan）是單獨犯案，行兇動機仍在調查。他在2008年曾接受英國電視台訪問，聲稱自己不是恐怖分子，並討厭別人以恐怖分子標籤他。

恐襲過後一天，傳媒聚集在橋的另一端。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）找到了2008年時烏斯曼汗接受訪問的片段。2008年英國警方以反恐目標，突擊搜查史篤城（Stoke City）多個住宅區，烏斯曼汗家是其中一個目標。烏斯曼汗當時接受BBC訪問，稱自己討厭別人以恐怖分子標籤穆斯林。

「我在英國出生，從小到大在史篤城社區長大，所有人都知道我不是恐怖分子。」

但烏斯曼汗在2012年因參與恐怖活動被判入獄，至2018年獲得假釋。烏斯曼汗在假釋後需接受監視，並參加更生人士課程。他29日涉嫌在倫敦橋附近出席課程期間，持刀襲擊與會人士及倫敦橋的途人，最終被擊斃。

極端伊斯蘭組織ISIS聲稱奧斯曼汗是組織成員，形容他響應ISIS號召，針對打擊ISIS的國家。

警方目前仍在調查烏斯曼汗的犯案原因，在案發現場搜證。BBC披露其中一名死者是劍橋大學畢業生，曾參與統籌疑兇事發時參加的更生課程內容。