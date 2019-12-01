倫敦橋恐襲案　約翰遜稱要阻止干犯嚴重罪行者提早假釋

英國警方繼續調查倫敦橋恐襲案，被警方擊斃的28歲疑兇烏斯曼汗（Usman Khan）2012年時曾因參與恐怖活動被判入獄，首相約翰遜（Boris Johnson）表示應要嚴懲恐怖主義及嚴重暴力罪行的犯人，並形容提前假釋是個錯誤。

約翰遜11月30日前往倫敦橋案發地點視察。（Reuters）

約翰遜11月30日前往倫敦橋視察後表示：「（我）很久前已批評過，將刑期減半，或讓涉及恐怖主義或嚴重暴力罪行的犯人提早出獄，根本行不通。」

約翰遜表示需要加強刑罰，包括終止刑期減半法，並強制要求涉及恐怖主義或嚴重暴力罪行的犯人囚禁14年或以上。

工黨在2005年引入「保護公眾監禁刑罰」（Sentences of Imprisonment for Public Protection，IPP），讓干犯終身監禁以下罪行的囚犯在監禁一半刑期後能有條件提早獲釋。雖然法案已在2012年廢除，但烏斯曼汗在法案廢除前判刑，所以可提早獲釋。

英國《衛報》報道，指事件已成為了約翰遜尋求支持拉票，及大選的話題之一。工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）及倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）批評事件是保守黨過分削減監獄開支，及低效的司法制度所致。