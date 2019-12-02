【一分鐘看世界】Cyber Monday、特朗普麻煩多多、歐洲恐襲陰霾

早晨，今天是12月2日，星期一。 天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

特朗普內外交困

美國總統特朗普爭取連任，在多個議題大有動作。除了中美貿易談判外，英媒報道指華府有意進行跨部門討論，修改法例限制外企中國電訊商向華為供應零部件。不過特朗普在國內外卻面臨困局，例如與朝鮮和阿富汗的和談均陷入僵局，美歐貿易爭端和北約分歧也仍尚待解決，至於國內的彈劾調查也讓特朗普落入兩難局面……（按此閱讀更多）

美國將於2020年進入大選年，有意爭取連任的特朗普已經展開拉票攻勢。（AP）

迎接Cyber Monday

美國上周結束一年一度的「黑色星期五」（Black Friday），有研究公司公布數據指，全國地區在當日的網購單日交易額達到74億美元，打破往年紀錄，就連在2018年宣布破產的玩具反斗城也乘機趁感恩節大特價「復活」，開張首間分店。所謂「一波未平一波又起」，接續的Cyber Monday就輪到一眾網店大減價，不過網民在選購貨品時也不應單憑網上「好評」判斷，以避免跌入網購陷阱……（按此閱讀更多）

美國大批民眾趁黑色星期五大減價，來到梅西紐約百貨公司（Macy's Herald Square）選購心頭好，現場一片人山人海。（AP）

英國大選熱議倫敦橋恐襲

英國倫敦橋恐襲案造成兩死三傷，事發時多名路人合力壓制疑兇，惟有網民翻查出其中一人是殺人犯。這宗事件亦成為了英國大選焦點，首相約翰遜著此批評由工黨引入的提前假釋是個錯誤，強調應該要應要嚴懲恐怖主義犯人。約翰遜的說法並非空穴來風，原因是涉案疑兇2012年時曾因參與恐怖活動被判入獄。除了倫敦橋案外，荷蘭和法國也分別發生持刀襲擊和炸彈發現案，令聖誕前夕的歐洲蒙上一片恐襲陰影……（按此閱讀更多）

馬耳他女記者被殺案 總理不敵壓力宣布請辭

馬耳他女記者加利齊亞曾揭發國內政商界貪腐醜聞，2017年在汽車內遭炸死。案件震驚全國，近日有民眾要求當局徹查事件。隨着案件愈揭愈多，該國一名富商被指是幕後黑手，並且被當局起於串通謀殺等罪名。該國政府則先後有3名高官辭職，總理穆斯卡特亦以為死者伸張正義為由請辭……（按此閱讀更多）

特朗普「神隱」19小時

特朗普於感恩節當日突然訪問阿富汗並會見該國總統加尼，並宣布將重啟與塔利班的和平談判。按原訂時間表，特朗普本應在海湖莊園度過節日，因此他「失蹤」19小時行程讓外界大感驚訝，就連塔利班也意想不到地「被和談」，分析認為這反映華府希望從阿富汗戰爭的泥沼中儘快抽身，但也有人認為此舉可能會觸發西方外交官的擔憂……（按此閱讀更多）

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