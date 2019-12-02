美新品種蘋果可保存逾1年　研發20年終於面市

美國華盛頓州大學（Washington State University）用逾20年時間研製一款抗褐變（編按：果肉置於空氣中會變褐色的現象）、保存期可長逾1年的新品種蘋果「宇宙之脆」（Cosmic Crisp，暫譯）。這款標榜「結實、爽脆及多汁」的蘋果12月1日正式發售。

美國華盛頓州大學用逾20年時間研製了一款保存期據指可長逾一年的新品種蘋果「宇宙之脆」。（Cosmic Crisp Apple Facebook）

華盛頓州立大學（Washington State University）果樹培植計劃在1997年開始培育「宇宙之脆」。這款蘋果由蘋果品種Enterprise及Honeycrisp雜交培植而成。Enterprise能自然抵抗褐變及疾病，Honeycrisp勝在甜味。

這款蘋果之所以名為「宇宙之脆」，是因為它深紅色的果皮上有白色的小點，看來跟夜空相似。



有份率領這項研究的梨果育種師埃文斯（Kate Evans）指出，「宇宙之脆」的果肉褐變較慢，它即使在雪櫃存放10至12個月，亦能維持極好的食用品質。

美國目前已經有逾1,200萬棵「宇宙之脆」的蘋果樹，在未來10年內，只有華盛頓州的農民才獲准栽種。