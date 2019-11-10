【果汁營養】美白、防尿道炎、通便……營養師推薦8大健康果汁

有些人不愛吃水果，卻不抗拒飲果汁。但打開超級市場的冷飲櫃，許多果汁都高糖甚至有添加劑，就連外面的鮮榨果汁店都可能在果汁加了不少糖。以下會介紹8種外國營養師認為最健康的果汁！

加拿大營養師Katey Davidson撰文，推薦多種營養價值最高的果汁，並以每杯240毫升為例，比較它們的營養成分，並列出各自佔每日所需攝取量的大概百分比（Daily Value，DV），下文將介紹每種果汁的益處及飲用注意事項。

1.小紅莓汁

小紅莓營養非常豐富，對女性尤其有益，多喝有助預防泌尿道感染，有研究發現，飲小紅莓汁的人，患上泌尿道感染的風險會降低32.5%。而且紅莓汁另有多種抗氧化物，如：花青素、類黃酮、原花青素等，能保護細胞對抗自由基侵害。

每杯240毫升的小紅莓汁營養含量：

卡路里：116

蛋白質：1克

碳水化合物：31克

纖維：0.25克

糖分：31克

鉀質：佔每日所需（DV）的4%

維他命C：佔DV的26%

維他命E：佔DV的20%

維他命K：佔DV的11%

小紅莓汁是女性的恩物，其有機酸能降低尿液pH值，亦能預防尿道炎等疾病。（VCG）

請按下圖看其餘7種營養師推薦的健康果汁：

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資料來源：《Healthline》