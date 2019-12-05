法國全國大罷工登場　警方放催淚彈　艾菲爾鐵塔關閉高鐵停駛

法國12月5日爆發全國大罷工，多個城市有大批民眾上街要求總統馬克龍（Emmanuel Macron）撤回改革退休制度的方案。在西部南特市，警民出現衝突，警方施放催淚彈驅散示威者。示威行動癱瘓法國交通，9成高鐵班次取消，景點如艾菲爾鐵塔要關閉，巴黎有一半戲院關門。

巴黎78%教師罷工

響應罷工的民眾包括鐵路工人、教師、醫護人員、公務員等，法國當局則派出6000名警察嚴陣以待，並且封鎖總統府愛麗舍宮一帶。

美聯社報道，巴黎奧利機場（Orly Airport）有20%航班取消，大批火車班次也取消，有不少旅客到達才發現空蕩蕩的火車站。報道又稱，不少上班族當天在家工作，或是索性休假在家陪伴子女，很多子女也無需回學校，因為巴黎有78%教師加入罷工行動。

在法國雷恩市（Rennes）的火車站，有旅客因火車班次取消而滯留（美聯社）

當地警方下令在巴黎示威路線沿途的所有商店和餐廳關門，警告或會有機會出現暴力場面。政府也禁止於香榭麗舍大街、總統府、國會和聖母院附近示威。在示威開始前，警方就已對3000人進行保安檢查，拘留18人。

這次罷工與示威行動源於民眾不滿馬克龍提出的改革退休制度方案，馬克龍認為現有制度不公平和太過昂貴，希望改為單一計分制度，讓每個退休人士享有平等權利，但不少民眾則指，福利會因而遭削減。工會未有為罷工設下限期，估計有機會延續至聖誕假期。