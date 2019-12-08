美國與伊朗交換囚犯　會是美伊關係緩和的開始嗎？

美國和伊朗關係正值緊張的期間，同意互相交換囚犯。被伊朗以間碟罪囚禁3年的美籍華裔學者王夕越獲釋，遭美國以違反制裁令囚禁的伊朗教授蘇萊馬尼（Massoud Soleimani）亦重獲自由。

伊朗教授蘇萊馬尼返抵德克蘭，接受電台訪問。（Reuters）

美伊互相交換囚犯確實罕見，但並不算事出突然。早在9月於紐約舉行聯合國大會期間，伊朗總統魯克尼就表示對交換囚犯態度保持開放。當時已傳出白宮正就釋放王夕越與伊朗進行談判，經歷兩個多月的努力後，他終於獲釋。

美伊均有態度轉變需要

美國總統特朗普對伊朗願意交換囚犯的事頗感滿意，他在個人Twitter上表示可以與伊朗「來一場交易」，就如他經常所常說的「Make a deal」，特朗普仍然希望與伊朗談判。

站在美國立場，伊朗這次放軟態度可能是受國內不明朗局勢所致。伊朗自11月因油價上升爆發示威，估計已造成超過200人死亡。伊朗政府的暴力鎮壓使其面臨內外批判，至使伊朗不得不在此時機稍為改變態度。

最高精神領袖哈梅內伊過去一直批評示威者受外國煽動、是暴徒、破壞者，但在4日卻突然表示，法庭應對單純不滿油價的示威者展示「伊斯蘭的仁慈」。

伊朗因不滿油價調整發動示威，示威過後，遭縱火的油站設施。（Reuters）

雙方對話大門仍然打開

而站在伊朗的角度，美國同樣遭受國內政治影響。特朗普正面臨民主黨的彈劾，儘管彈劾成功率很低，但「通烏門」已對特朗普形象造成損害，影響其在2020年大選的選情。

特朗普在上任時已多次表示，尋求從其他國家釋放美國囚犯是政府首要任務。加上特朗普需要與伊朗等國家達成協議，以證明自己的外交實力出眾，交換囚犯將會是一個好開始。

要說美伊關係已得到改善仍然太早。路透社引述美方官員透露，是次美伊交換囚犯，美國未有讓步什麼，包括針對伊朗的制裁。而伊朗則持續要求美國必需放棄制裁，才願意與美國進行談判。目前能夠確定的是，雙方的對話大門仍然打開，雙方可就實質議題展開磋商，美伊局勢有緩和可能。