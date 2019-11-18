【一分鐘看世界】法國黃背心一周年、英國王室災難、因華為內訌？

早晨，今天是11月18日，星期一。 天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

法國黃背心一周年

法國「黃背心」運動踏入一周年，多個城市再次爆發示威。部分商店遭受破壞，有人在中銀分行寫上聲援香港示威的字句。示威運動迫使法國政府改變政策，總統頻頻「落區」聽民意、推紓民困措施，但有不少示威者未滿意。伴隨時間過去及警方採取更嚴厲手法，運動能量逐漸減退，有當地學者認為，運動取得政府一些讓步，但沒有扭轉局面。一年過去，民眾得到了什麼？（按此閱讀更多）

法國黃背心示威爆發一周年，民眾再次上街。（美聯社）

英國王室災難

英國安德魯王子（Prince Andrew）近來捲入性醜聞後，他罕有接受專訪回應，否認性侵指控，但外界卻對他的回應評價甚低。彭博社指，安德魯王子的訪問反而掀起公眾更多疑問，令王室可能陷入自1997年戴安娜王妃逝世以來的最大公關災難。英國媒體報道，一名公關顧問曾勸安德魯王子不要接受訪問，最終在勸說不果後辭職……（按此閱讀更多）

英國安德魯王子（Prince Andrew）近來捲入性醜聞後，他罕有接受專訪回應，否認性侵指控，但外界卻對他的回應評價甚低。（美聯社）

因華為內訌？

德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，德國非常看重對參與5G網絡建設的企業提出的安全要求及可驗證性，但不會為某個特定的供應商單獨設定標準。在美國多次施壓後，五眼聯盟關於封殺中國設備供應商華為出現不同步的情況。加拿大情報部門針對華為公司無法達成共識，爭吵不休……（按此閱讀更多）

美國大選前哨戰

美國路易斯安那州州長選舉，在總統特朗普全力幫助拉票下，仍由民主黨州長愛德華茲（John Bel Edwards）連任。分析指出，愛德華茲連任可能給特朗普帶來痛苦，連同早前共和黨在肯塔基州長選舉失利，對尋求連任的特朗普無疑是壞先兆……（按此閱讀更多）

天鵝絨革命30周年

11月17日是捷克爆發天鵝絨革命（Velvet Revolution）30周年。捷克近25萬民眾16日聚集於首都布拉格，向捲入利益衝突的總理巴比什（Andrej Babis）發出最後通碟。示威者要求巴比什於12月31日前解除與愛格富公司（Agrofert）的商業關係，或者選擇下台……（按此閱讀更多）

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