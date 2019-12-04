法國大罷工將重振黃背心運動？

周四（12月5日），法國多個工會將聯手發動全國大罷工，該國的鐵路公司SNCF宣布，全國當天祇有十分之一的高速列車維持服務，而巴黎地鐵和其他服務更會「中斷」，望以癱瘓陸空交通，迫使政府放棄改革退休金制度。雖然這次總統馬克龍（Emmanuel Macron）已涉取上回調升燃油稅的教訓，嘗試放下身段，聽聆民意，但仍難釋除民眾的疑慮和怨氣。

巴黎一名穿上全身黑色服裝的示威者11月16日在一堆焚燒的路障前擺出勝利姿勢。（Getty Images）

現時，法國的公共養老金開支是世界最高的國家之一，每年佔其GDP總量14%，遠高於德國（10%）和OECD的平均水平（8%），僅略低於債台高築的意大利（16%）。而其退休金制度慷慨，使退休人士平均可領取稅前收入的61%退休金，遠高於德國的38%，只略低於意大利的83%。可是，縱觀OECD各國的退休金制度，法國的制度一齊予人成本高、效率低的詬病。由於不同行業有不同的制度，使得法國的退休金種類至少有42種。而在各行業中，公共運輸從業員通常可享有較佳待遇，平均退休年齡為55歲，遠較法律規定的62歲為早。

退休金如債務炸彈

慷慨和繁複的退休金制度，為該國的公共財政埋下了債務炸彈。據一個養老金委員會預測，若未來愛麗舍宮不採取任何改革措施，到了2025年，該國的退休金制度將會錄得超過170億歐元赤字（約佔GDP0.7％）。因此，馬克龍欲意推行改革，以不分職業和身分的點數計算方式，整合多而繁複的退休金制度，其必要性的確有如其所形容：「好的情況是我們債留子孫；差的情況是準備面對退休金削減與增稅。」

從財政角度看，馬克龍提出的方案有其合理性和必要性，但即使是任何善意的改革，亦不能忽視社會的反對聲音。近日的民調顯示，約有75%受訪者支持退休金制度改革與整合，惟與此同時，亦有64%的民眾不相信馬克龍能達成目標。更值得注意的是，即使大多民眾都深諳退休金制度的缺失，並支持改革，但同時亦有46%受訪者對大罷工表示支持或同情。換言之，這批民眾才是決定改革成敗的要角。

馬克龍敢於在黃背心運動緩緩落幕之際，再次犧牲其政治資本，兌現選舉承諾，為的是要解決現行制度埋下的債務重擔。可是，從黃背心運動的肇因可見，當局欲再次借削減工人福利，提升經濟競爭力的造法，不但大有機會加深經濟分配不公，同時更或會重振黃背心運動的聲勢。

黃背心運動一周年，法國民眾號召上街，有人攜帶了「V煞」面具。（Reuters）

改革背後的民情

表面上，持續一年多的黃背心運動由燃油稅直接引爆，但大眾後續所表達的訴求，已遠越上調燃油稅後所產生的額外生活成本，還有夾雜着樓價高企、購買力下降、反對馬克龍推出的親商政策等。更重要的是，即使黃背心運動屬於當代新興的無領袖社運，亦無一單訴求，惟初期仍得到跨黨派支持的現象，背後的動力是為對經濟分配正義的渴求。

同樣地，雖說是次馬克龍劍指退休金制度，是為兌現選舉承諾所須，但當工人階級的福利再度成為犧牲品，社會不滿之情自然應運而生。撇除燃油稅，馬克龍就任後已有修訂勞動法、將國家鐵路引入市場元素等措施，使得佔多數的基層市民，成為了新政的最大受害者。同時，馬克龍卻忽視了結構改革和扶助弱勢社群的政策，倒施逆行，推出多項偏重商界的政策，如削減富人稅和引進單一稅率的資本利得稅。

縱然退休金制度改革現受到逾半民眾支持，但民眾亦對大罷工表示同情，從上述的脈絡看來，陰溝翻船的機會仍然存在。政府作為財富再分配的推手，其職責本是處理市場失衡所衍生、日趨嚴重的貧富差距，照顧市民的基本生活需求。因此，若然馬克龍欲要避免未來施政陷入舉步為艱，就必須重新認識政府在資源分配的職能，以經濟分配公義為前題推動改革，而非不斷向基層開刀，使至民怨不斷累積。