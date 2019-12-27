【中美貿易談判】彭博：小麥或做意外大贏家　與中國國內危機有關

在中美貿易談判中，美方一直強調中方會大量增購農產品，彭博社12月27日報道，有關貿易協議的新聞引發很多關於大豆的討論，但是小麥可能才是更大贏家。中國2019年非洲豬瘟疫情的爆發導致其對美國大豆需求量的減少，雖然中美都宣布達成貿易協議，美國豆農卻可能仍開心不起來。

小麥成中美協議更大贏家

報道稱，中國對大豆的購買可能會受到一種致命豬瘟的阻礙，這種豬瘟正在降低人們對大豆的需求，而它是豬飼料的關鍵成分。

報道強調，有越來越多的猜測說，作為和解的一部分，中國將努力填補其小麥購買配額，創造新的需求。

報道還指出，芝加哥諮詢公司農業資源（AgResource）的數據顯示，小麥價格已經在做出反應，因為交易員預計中國將很快公布配額。

如果中國的購買量達到960萬噸的配額，這將意味着需求的大幅增長。

總部位於芝加哥的諮詢公司農業資源26日在一份報告中稱，「中國每年多購買500萬至600萬噸全球小麥的可能性，正支撐着芝加哥期貨交易所的小麥。」

中美達成協議 中國將大量購買美國農產品

中美12月13日都宣布兩國達成第一階段的貿易協議，雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。美國總統特朗普（Donald Trump）12月13日也在Twitter上說，中國同意大量購買美國農產品。

購買美國農產品一直是特朗普政府的一個關鍵要求，因為農民是特朗普的重要支持者，即將迎來2020年大選的特朗普需要穩住這個票倉。

豬瘟爆發導致中國大豆需求大跌

中國是全球豬肉消費大國，生豬存欄數居世界第一，需要大量大豆用來壓榨成豆粕作為豬飼料。這麼高的需求是美國和巴西大豆出口長盛不衰的主要原因。但是中國2019年年初就爆發了一場非洲豬瘟疫情，導致中國對美國大豆的需求量減少，而大豆一直是美國出口中國一個關鍵農產品。

路透社指出，想要完全撲滅非洲豬瘟，往往需要數年時間，這表示中國大豆需求可能受抑一段時日。