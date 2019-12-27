中美2020走向何方　美媒：有三大重要時間點

美媒稱，中國在多大程度上遵守中美最近達成的第一階段貿易協議，將為2020年這個美國大選年的中美關係走向定下基調。

中美雖然達成第一階段協議，但仍遺留眾多棘手的問題，雙方第二階段談判恐會更加艱難。圖為2019年10月11日，美國總統特朗普（右）在白宮會見赴美談判的中國國務院副總理劉鶴（左），宣布美中基本達成第一階段協議。（VCG）

協議執行比談判更難

據彭博社12月26日報道，雖然中美通過達成第一階段協議實現關係緩和，但2020年將是更加具有多事之秋色彩的一年。達成協議後如何遵守，可能比談判更加困難。

報道稱，在華盛頓和北京宣布達成第一階段協議的聲明之後不久，裂痕就出現了。主要的問題是，中國和美國對協議執行後，美國將以多快的速度取消對華剩餘關税有着不同的理解，這為雙方再生誤解留下空間。對中美關係保持適度樂觀情緒的態度是明智的。

中美關係面臨的壓力只會增加。僅在進口承諾方面，中方就面對着雄心勃勃的目標，要在第一年實現。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）說，中國需要把從美國進口的商品和服務增加一倍。

對美國特朗普（Donald Trump）政府來說，最棘手的問題將是如何應對中國的「欺騙」或未能兑現承諾。根據傳統觀點，特朗普希望在選舉年避免美中對抗，以證明他達成了一項成功的協議。

中國面臨更大的挑戰

對中國來說，這些問題更加多樣和直接。最大的挑戰是美國取消第一階段協議中未涵蓋的剩餘關税的問題。美國只是將對華關税從最低的15%降至7.5%，對價值2,400億美元的中國商品仍然徵收25%的關税。

無論中美第二階段談判談那些議題，都需要解決大量涉及北京利益的問題。華盛頓以引發國家安全風險為由呼籲封殺中國電信業巨頭華為公司，使得北京處於守勢，力圖避免被阻擋在主要市場之外。

此外，中國還希望避免中美因香港、新疆等人權問題，以及中國與伊朗和朝鮮兩國的貿易問題，導致中美分歧進一步擴大。

三個重要節點

展望2020年，中美關係將面臨三個具體的時間節點。萊特希澤曾經表示，考慮到季節性因素和貿易模式的變化，美國不打算設定月度目標。但到第二季度初，美國應該就能很好地了解中國履行承諾的情況。

到2020年夏季與初秋的時候，事態看起來將更加明朗。

如果中國在履行承諾上未取得重要進展，特朗普將不得不決定在兩種選擇之間做出抉擇：是讓美中貿易爭端升級，還是冒着看似不願在大選期間挑戰北京的風險。

特朗普不能接受在進入11月份美國大選日到來之際，對中美貿易協議未達到主要預期視而不見。

11月的美國總統大選將為持續到2021年的美國對華政策定下基調。如果一個被認為是對華鴿派的人獲勝，將使北京方面在貿易談判中更加大膽。如果特朗普成功連任，可能意味着美中關係將面臨一個更加艱難的四年。