【Bek Air空難】女華客猶有餘悸　另一倖存者：飛機像鋁罐被壓扁

中國駐哈薩克斯坦大使館與駐阿拉木圖總領館12月27日確認，當天在阿拉木圖附近失事的客機上，只有一名中國乘客，她是一名女子，所幸沒受傷。她憶述意外經過時，自稱仿如在鬼門關走了一趟，情況就如恐怖災難電影一樣。

哈薩克的航空公司Bek Air在12月27日發生空難，至少15人喪生。圖為緊急救援人員及保安人員27日在空難現場工作。（Reuters）

有關機上中國籍乘客的性別，媒體27日有不同的說法。央視當天曾引述館方確認，機上有一名中國籍男性乘客。

經歷生死一刻的中國籍女子馬麗娜27日晚受澎湃新聞訪問時說：「我到現在還沒緩過來，活着真的是萬幸。」她說自己已不想回憶起當天早些時候的場景：「真的是（過了一趟）鬼門關，就跟恐怖災難電影一樣。我不想再『倒帶』，（不想）再回顧那個時間。」

另一名倖存者亦有類似的感受。商人納扎拉利耶夫（Aslan Nazaraliyev）重提當時非常驚險的情形。坐在第15行的他說，在撞機一刻看着眼前的機身被壓毀，似是「一個開始被人擠壓的鋁罐」。

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他說，客機在起飛數秒後他已覺不妥，指其開始搖晃以及震動：「我立即綁上安全帶，因為我想什麼已出了問題。在15、20秒之後飛機上升，但後來情況變差，它開始向下。那個時候我知道，我們100%會墜落地面。」

納扎拉利耶夫指出，飛機撞向建築物之後，從它脫落的混凝土塊跌在飛機上，「那些坐在前排的人傷得很重，大部分是當場死亡。」他稱救援人員事發後約20分鐘才到，之前乘客們開始拯救其他人：「當時（天色）仍黑，很多人在尖叫。有些人在求救，有些人在哭。」

阿拉木圖國際機場在27日發生空難，一架載有98人的客機27日早上在機場附近墜毀，飛機迄今至少15人死亡。哈民航委員會表示，執飛此次從阿拉木圖至首都努爾蘇丹航班任務的客機為福克-100型客機，隸屬於哈薩克Bek Air。