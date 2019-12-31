蘇丹示威者遭虐殺　29情報員被判絞刑　成首宗鎮壓示威定罪案

蘇丹29名情報官員12月30日被法院裁定虐待一名示威者致死罪成，將被處以絞刑。這是當地法院首宗因鎮壓持續數月示威而定罪的案件。

蘇丹恩圖曼（Omdurman）法院作出上述裁決。法官在庭上披露，事主海爾（Ahmed al-Kheir）是一名教師，2019年1月31日在東部卡薩拉省（Kassala）因參與反對前總統巴希爾（Omar al-Bashir）的示威被捕，他事後被帶到一處情報設施，然後遭受酷刑虐打致死，因此法庭裁定29名情報官員殺害海爾罪成，被判處絞刑。另有4名官員被判入獄3年；7人則宣告無罪。

報道指，海爾被捕兩日後死亡，其屍體事後被送至當地一間醫院，家人當時赫見其屍身佈滿瘀傷，惟警方否認曾作出不當行為。雖然數天後有省級就事件展開調查，並發現海爾生前遭毆打致重傷死亡，但保安官員當時仍向家屬堅稱事主是中毒身亡。

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本案引起蘇丹人民廣泛關注，數以百計市民周一在法院外等候裁判結果，當他們得悉判決後，興奮得揮動國旗和死者遺照歡呼喝采。今次裁決被視為是蘇丹一個重要里程碑，亦為該國邁向民主進程鋪路，而辯方表明會上訴。

蘇丹民眾因不滿麵包價格上漲，自去年12月起上街抗議，示威最終演變成推翻時任總統巴希爾。據悉，海爾·祖貝爾傳出死訊後，將反政府運動推向極致，間接導致巴希爾於4月被發動軍事政變的軍方推翻，結果他長達30多年的管治。這場長達8個月的反政府運動，造成至少170人死亡，而巴希爾本月初因貪污被判入獄兩年，但由於他年屆75歲不宜坐牢，最終被判處在懲教設施內服刑。