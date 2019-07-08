蘇丹暫復穩定　攪局者竟是「和平使者」？

蘇丹總統巴希爾（Omar al-Bashir）今年4月遭推翻後，該國持續動盪，6月3日更發生軍方武力鎮壓示威者的一幕。可幸者，在非洲聯盟和部分西方國家斡旋下，軍政府與反對派重啟談判，並在上周五（7月5日）達成協議，同意於未來3年的過渡期內共享權力。蘇丹局勢如何發展，當下自難預料，但審視過往一段時間的情況，包括沙特阿拉伯在內的若干區內國家醜態盡現，先是默許蘇丹軍方強硬對付示威者，勢色不對便「鼓勵」雙方對話，這種完全不顧道義的「現實政治」理應受到揭露和批判。

今次蘇丹示威始於去年12月，當時在連串民生問題的驅使下，示威者先是抗議，繼而要求執政近30年的巴希爾下台。這位總統2月頒布全國緊急狀態令，將各地方政府官員換成軍方及情報人員。4月初，局勢再度惡化，示威者無視緊急狀態令，再度上街。軍方隨後出現同情示威者之聲音，並發動政變推翻巴希爾政權。不過，嚐到權力滋味的軍方卻企圖獨攬大權，拒絕過渡至文人政府，以致政局陷於膠著狀態。因此，今次軍政府與反對派戲劇性達成權力分享協議，自然讓人慨嘆政治變化之快。

蘇丹軍政府與反對派達成協議的消息傳出後，許多民眾歡呼高叫慶祝。（法新社）

借得留意的是，蘇丹局勢峰迴路轉，其實離不開沙特、阿聯酋和埃及，特別是沙特的作用。

國際政治操作，總是離不開現實利益。自從2011年「阿拉伯之春」後，沙特和阿聯酋運用資源優勢，支援區內軍事強人，包括協助埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）鞏固統治，以及鎮壓巴林起義。蘇丹獨裁者巴希爾下台後，沙特決定「加持」軍方、反對示威者，顯然基於擔憂大規模抗爭會不斷發酵，進而威脅本國統治的自利打算。另一方面，兩名蘇丹軍方領袖，亦即布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）和達哥盧（Mohamed Hamdan Dagalo），素來與沙特關係密切──兩人自2015年起率兵參與沙特針對胡塞武裝的也門戰爭，因此被利雅德視為「自己人」。

巴希爾倒台後不久，沙特和阿聯酋便向蘇丹軍方提供30億美元金援，目的不言而喻。今年5月底，達哥盧和布爾漢還進一步爭取上述國家的支持：前者會晤沙特王儲穆罕默德（Prince Mohammed bin Salman），後者則約見埃及總統塞西和阿聯酋王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed）。這些外交舉措讓蘇丹軍方更有「底氣」，以致即使與反對派談判破裂、甚至鎮壓示威者亦在所不惜。

然而，沙特畢竟懂得政治計算。一來，利雅德和蘇丹軍方走得太近，會令人覺得它為後者的暴力鎮壓開綠燈，這只會進一步削弱沙特本來就不算太好的形象；二來，蘇丹僵局持續下去，勢必削弱它對也門戰爭的投入，不利沙特與伊朗的角力。有見及此，沙特在繼續支持軍方的同時，不得不「調整」應對手法，靜悄悄地與西方一齊，呼籲以磋商手法解決爭端。

自從蘇丹爆發大規模示威以來，《衛報》和《紐約時報》等西方大報，紛紛譴責沙特、阿聯酋等國家摧毀阿拉伯世界的改革希望。事實確是如此。可是，在現治現實的邏輯下，這些自私的國家卻有份促成蘇丹軍政府與反對派達成權力分享協議，吊詭地讓當地局勢相對回復穩定。當初的攪局者，原來也是「和平使者」。