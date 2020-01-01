【新聞背後】美國駐伊拉克使館為何遇襲　「真主黨旅」是什麼？

伊拉克數以千計示威者12月31日示威，焚燒美國及以色列國旗，部分人闖入美國駐巴格達大使館範圍破壞。為何示威者要這樣做？他們抗議美軍空襲民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah），造成至少25死51傷。「真主黨旅」是當地什葉派民兵組織，美國則視之為恐怖組織。

美軍12月29日空襲在伊拉克及敘利亞的真主黨旅設施，指發動空襲是要回應真主黨旅27日向伊拉克軍事基地發射火箭炮，導致一名美國承包商死亡，四名美軍和伊拉克軍受傷。

美軍表示，行動成功對削弱真主黨旅聯軍在未來發動攻擊的能力。伊拉克政府譴責美軍空襲行動，認為是侵犯伊拉克主權。

「真主黨旅」為伊拉克什葉派民兵組織，圖為該組織旗幟。（Reuters）

真主黨旅是甚麼？

真主黨旅在2003年至2007年間由伊拉克人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）創立。美國在2009年將該組織指定為恐怖組織，指摘他們威脅伊拉克和平與穩定。

2014年恐怖組織ISIS入侵伊拉克時，真主黨旅與其他什葉派武裝組織，整合並成立「人民動員」組織（Popular Mobilisation Unit），以對抗ISIS威脅。他們被受伊拉克政府倚重，2018年被編入伊拉克安全部隊，由伊拉克國防部直接指揮。

「人民動員」成員為空襲中喪生的真主黨旅同袍哀悼。（Reuters）

🔻示威者圍攻美國駐伊拉克使館的情況🔻

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真主黨旅與伊朗

真主黨旅作為什葉派民兵組織，被指與伊朗革命衛隊（IRGC）關係密切，並得到德黑蘭的財政和軍事支持，這與穆罕迪斯有關。

什葉派在八十年代遭伊拉克時任總統薩達姆（Saddam Hussein）鎮壓，穆罕迪斯當時逃往伊朗。他被指與伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）關係密切，而且在伊拉克什葉派中具一定影響力。

真主黨旅等什葉派武裝組織組成的「人民動員」兵力達約十萬，名義上屬伊拉克政府，但與伊朗過從甚密，他們希望在重建伊拉克事宜上有話語權，建立一個較親伊朗的伊拉克。