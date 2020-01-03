特朗普回應美軍擊殺伊朗指揮官一事：早在多年前就該除掉他

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美軍1月3日透過空襲殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，美國總統特朗普（Donald Trump）發文稱，蘇萊曼尼曾殺死或重創數以千計的美國人，並與數以百萬計民眾的死有着直接或間接的責任，認為「他早該在多年前就被除掉」。

美國總統特朗普目前正全力準備今年11月3日舉行的總統大選。（AP）

美軍1月3日派出無人機發動空襲，在伊拉克殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）領袖蘇萊曼尼等人。特朗普在社交媒體Twitter發文表示「伊朗從未贏過戰爭，但不會在談判中失利」。

特朗普又稱，蘇萊曼尼在過去很長的一段時間內「曾殺死或重創了數千名美國人並且打算謀殺更多的人」，而他這次被美軍抓住了，此外這位將軍「與數百萬人的死有着直接或間接的責任」，其中包括那些在伊朗國內示威活動中遇害的抗議者，而伊朗方面卻無法承認「蘇萊曼尼在該國受到憎恨並引發民眾恐懼」的事實，因此「他早應該在很多年前就被除掉」。

從該帖文的回覆中可以看出，有很多網民對特朗普所發表關於「伊朗從未贏過戰爭，但不會在談判中失利」的言論感到疑惑，其中有網民指出，特朗普希望伊朗能與美國談判而不是發動戰爭，因為如果選擇談判，那麼伊朗會贏，而如果選擇開戰，那麼伊朗必敗。

此外還有網民指出特朗普在2012年10月曾發表推文呼籲共和黨方面不要讓時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）對伊朗發動戰爭，因為此舉對奧巴馬連任有利，而目前特朗普面臨着類似情況。

1月3日凌晨，伊拉克首都巴格達國際機場遭遇數枚火箭彈襲擊，這場襲擊導致兩輛車輛被炸毀並至少造成8人死亡，隨後伊朗方面發表聲明確認伊朗革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼遇襲身亡，美國國防部則證實襲擊行動經過特朗普批准，並且還有兩名伊拉克民兵高級官員在襲擊中身亡。

同天伊朗方面則宣布伊朗全國將為蘇萊曼尼哀悼三天，並且任命蘇萊曼尼的副手卡尼（Esmail Ghaani）為 「聖城軍」新指揮官。

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