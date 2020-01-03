特朗普回應美軍擊殺伊朗指揮官一事：早在多年前就該除掉他

美軍1月3日透過空襲殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，美國總統特朗普（Donald Trump）發文稱，蘇萊曼尼曾殺死或重創數以千計的美國人，並與數以百萬計民眾的死有着直接或間接的責任，認為「他早該在多年前就被除掉」。

美國總統特朗普目前正全力準備今年11月3日舉行的總統大選。（AP）

美軍1月3日派出無人機發動空襲，在伊拉克殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）領袖蘇萊曼尼等人。特朗普在社交媒體Twitter發文表示「伊朗從未贏過戰爭，但不會在談判中失利」。

特朗普又稱，蘇萊曼尼在過去很長的一段時間內「曾殺死或重創了數千名美國人並且打算謀殺更多的人」，而他這次被美軍抓住了，此外這位將軍「與數百萬人的死有着直接或間接的責任」，其中包括那些在伊朗國內示威活動中遇害的抗議者，而伊朗方面卻無法承認「蘇萊曼尼在該國受到憎恨並引發民眾恐懼」的事實，因此「他早應該在很多年前就被除掉」。

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

從該帖文的回覆中可以看出，有很多網民對特朗普所發表關於「伊朗從未贏過戰爭，但不會在談判中失利」的言論感到疑惑，其中有網民指出，特朗普希望伊朗能與美國談判而不是發動戰爭，因為如果選擇談判，那麼伊朗會贏，而如果選擇開戰，那麼伊朗必敗。

此外還有網民指出特朗普在2012年10月曾發表推文呼籲共和黨方面不要讓時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）對伊朗發動戰爭，因為此舉對奧巴馬連任有利，而目前特朗普面臨着類似情況。

1月3日凌晨，伊拉克首都巴格達國際機場遭遇數枚火箭彈襲擊，這場襲擊導致兩輛車輛被炸毀並至少造成8人死亡，隨後伊朗方面發表聲明確認伊朗革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼遇襲身亡，美國國防部則證實襲擊行動經過特朗普批准，並且還有兩名伊拉克民兵高級官員在襲擊中身亡。

同天伊朗方面則宣布伊朗全國將為蘇萊曼尼哀悼三天，並且任命蘇萊曼尼的副手卡尼（Esmail Ghaani）為 「聖城軍」新指揮官。