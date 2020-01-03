消息人士：習近平將代替李克強主持中國與中東歐17+1峰會

消息人士說，發給17個中東歐國家出席2020年峰會的請柬，署名是中國國家主席習近平，他將代替中國總理李克強主持開幕式，「情況不同，慣例跟着變。」

中國將主辦2020年4月的中東歐年度峰會，即第9次中國－中東歐國家「17+1」國領導人會晤（簡稱「17+1」國峰會）；首次舉行是在2012年。

消息人士對香港《南華早報》說，在其他不變的情況下，僅這場峰會的開幕會議改變了八年一直由中國總理主持的慣例，將由習近平代替李克強主持，習近平屆時還將發表主旨演講。

多名外交官對《南華早報》確認，給17個中東歐國家元首的請柬，署名均為習近平。

消息人士還說，這標誌着面對中美對抗關係日益增長，北京在與歐洲關係的權重上，加大了砝碼。

對於主持人的變化，其中一名消息人士對《南華早報》解釋說：「情況不同，慣例跟着變。」

中國人民大學國際關係教授王義桅認為，中美之間的對抗關係已滲透到科技、國防甚至意識形態領域，「中國這樣做是有意（增強與歐洲的關係）。」

與這個變化一致，2020年9月在德國萊比錫城將舉行第22次中國－歐盟領導人特別峰會（簡稱中歐峰會），將由德國總理默克爾（Angela Merkel）主持，習近平應邀代表出席。

香港《南華早報》11月5日消息曾說，中國與歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）當天在中國與全球化智庫舉辦的論壇上表示，歐洲企業和領導人越來越擔心北京和布魯塞爾之間的投資協議缺乏進展。

伍德克抱怨稱，中國全神貫注於同美國達成一份協議，迫使首席貿易談判代表、中國副總理劉鶴取消了對布魯塞爾的訪問——中國似乎完全專注於美國，一直取消同歐洲的會議，「我們同他們缺少面對面的接觸」，「我的觀察是，中國和美國之間的緊張程度如此之高，以至於歐洲從懸崖上摔了下來，再也沒有出現在北京的雷達上。」

伍德克補充說，劉鶴原計劃9月份訪問布魯塞爾，同歐盟領導人會晤，但是這次訪問最後被取消了。