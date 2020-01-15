美歐日同意擴大世貿禁止補貼範圍　針對中國

美國、歐盟和日本的貿易代表1月14日在華盛頓開會，提出修改世界貿易組織（World Trade Organization）的規則，擴大禁止補貼範圍，並形容補貼扭曲全球經濟。外界認為，有關措施明顯針對中國。

美歐日有意向世界貿易組織提出禁止補貼範圍。（Getty Images）

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）和日本經濟產業大臣梶山弘志會面後發表聯合聲明，指出現有規則不足以應對補貼帶來的市場扭曲。

美歐日提出增加四項禁止補貼類型，包括無限額擔保、在沒有重組計劃的情況下的對陷入困境企業提供的補貼、向無法獲得長期融資公司提供的補貼，以及特定的債務豁免。

三方同時提出禁止其他大型補貼，例如用來扶持殭屍企業、製造生產能力過剩或降低輸入價格。他們指，補貼國家需要證明補貼沒有嚴重負面影響。他們也尋求制定規則，結束強制技術轉移，並不再讓中國等國家以發展中國家的名義享有優惠待遇。

歐盟新任貿易專員霍根另外亦會分別與財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國議員和國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）官員會面。