普京提議修憲　英美傳媒：或尋求「永續」統治

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）1月15日在年度國情咨文中提議修改憲法，削弱總統的地位，加強總理的權力。現任總理、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）及其內閣因此提出辭職後，普京立即任命一位新總理。 多家西方傳媒體認為，普京是在計劃讓自己在2024年總統任期到期後，仍可執掌權力。

美國有線電視新聞網絡（CNN）1月15日的報道指，普京提議修改憲法，尋求對重新分配權利，削弱總統的地位，賦予議會任命總理的權力，隨後由總理任命內閣，再由議會通過。

衝突研究中心（Conflict Studies Research Centre）的俄羅斯專家阿基門科（Valeriy Akimenko）認為「梅德韋傑夫不是一個獨立的人物，在普京擔任總統期間，他沒有對普京造成任何影響。他這次的辭職看上去與2008年的情況一樣，似乎是雙方達成的一項協議。」

俄羅斯憲法禁止普京在2024年競選連任總統，但他可能像2008年的情況一樣，「讓座」予梅德韋傑夫，自己則改為出任總理。不過報道中並非所有專家都認為普京在2024年重演這一刻，總部設在莫斯科的智庫「當前政策中心」（Center For Current Policy）的伊格納托夫（Oleg Ignatov）指出，普京在國情咨文中還談到要改變俄羅斯國家元首的顧問機構「國務院」的憲法角色。

伊格納托夫相信，普京可能會領導新的國務院，而不是成為新總理。而阿基門科則認為普京成為總理的可能性更大。

俄羅斯反對派領導人納瓦爾尼（Alexi Navalny）在Twitter上直言，普京的目的是「成為終身領導人，掌控整個國家，把財富分給自己和朋友。」

路透社：戲劇性的舉動

路透社15日以「戲劇性的舉動」形容這次政治改革。文章稱，普京提名53歲的税務部門負責人米舒斯京（Mikhail Mishustin）為下任總理，但後者很少公開露面，亦沒有被外界視為最佳總統候選人。但米舒斯京一旦成為總理之後，在下一輪總統選舉中獲勝的可能性非常大，同時亦有不少新臉孔加入內閣。

反對派政治家沃爾科夫（Leonid Volkov）在Twitter稱：「每個人都清楚，這一切都是為了讓普京能夠終身統治。」

BBC：安理會是普京的「小型政府」

英國廣播公司（BBC）認為，「梅德韋傑夫擔任俄羅斯安全理事會副首席官員的新角色十分重要，安理會是普京最親密的內部圈子——他自己的小型政府。」

倫敦國王學院（King's College London）俄羅斯研究所所長格林（Sam Greene）向BBC表示，原本盤算2024年「後普京時代」的當地精英現在需要同時面對三條「戰線」：國會、安理會和普京本身。