【泰國商場槍擊案】槍手疑為1.2萬港元佣金濫殺29人

泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）2月8日發生一名32歲軍人開槍殺同袍及平民事件，造成29人死亡、57人受傷。當地媒體報道，犯案槍手疑因不滿一直沒有收到5萬泰銖（1.2萬港元）的房產買賣佣金而動殺機。

陸軍司令阿披拉2月11日在曼谷出席記者會，期間流下眼淚（Reuters）

開槍的32歲軍人名為乍甲潘（Jakrapanth Thomma）。泰國媒體PBS報道，他除了是一名士兵外，在工餘也擔當房產買賣中介人，為一名房產開發商向同袍推銷房屋，從而賺取佣金。該名房產開發商正是指揮官Anantharot Krasae的岳母阿農（Anong Mitchan），結果在這場慘劇中，指揮官與阿農都遭槍殺。

《曼谷郵報》報道，乍甲潘行兇前曾指控指揮官欺騙他，沒有向他支付一筆5萬泰銖（約1.2萬港元）的房屋買賣佣金。他在開槍打死阿農和Anantharot Krasae後，開車到軍事基地盜竊武器和彈藥，之後再前往購物商場隨機開槍殺人，還與警方對峙10多個小時。

總理巴育（Prayut Chanocha）9日也對事件作出結論，認為此案完全是士兵與其上司之間發生糾紛所致。

泰國陸軍司令道歉

泰國陸軍司令阿披拉（Apirat Kongsompong）11日上午舉行記者會，為此事向大眾道歉，期間流下眼淚。

阿披拉表示：「從肇事者拉動扳機殺人的那一刻開始，他就是一名罪犯，而不再是一名軍人。」他還表示，「如果你想要怪罪一個人，你就怪阿披拉將軍。我接受所有批評和意見。您可以責怪我，因為我是陸軍的首領。」