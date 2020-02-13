【威士特丹號】郵輪抵達柬埔寨　乘客下船前要抽血檢驗

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在各地爆發，先後有6個地方的政府拒絕泊岸的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪，2月13日已經抵達柬埔寨，船上暫無乘客感身體不適，消息指他們離開船隻前需要接受抽血檢驗。

郵輪「威士特丹號」6次遭不同地方的政府拒絕泊岸後，2月13日抵達柬埔寨。圖為「威士特丹號」駛近柬埔寨的西哈努克城。（Reuters）

由香港出發、載有約2200人的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪至今已在海上漂泊近兩周，根據Marine Traffic衛星追蹤數據顯示，該船13日早上抵達西哈努克城（Sihanoukville）港口小鎮的錨點（anchoring point）。

柬埔寨報章《高棉時報》（Khmer Times）13日引述當地衛生部門消息稱，所有「威士特丹號」的乘客都需要接受抽血及其他檢驗，任何身體不適的乘客更要接受更詳盡的身體檢查。

消息人士指出，船上的1,455名乘客和802名船員，要待所有檢驗結果出爐後，才獲准離開船隻及港口範圍前去機場，「預計乘客（回家）將要乘塔飛機，因此需要安排相關航班，乘客在等待期間很可能要留在西哈努克城，以讓當局觀察，同時工作人員需要為他們分類和判別。」

🔻「威士特丹號」船上情況🔻

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船長日前向旅客表示，郵輪抵達時，柬埔寨當局會安排旅客接受簡單的健康檢查。之後在未來幾天中，船公司會安排專機接載旅客到柬埔寨首都金邊（Phnom Penh），再各自坐飛機回家。

郵輪2月1日從香港出發，展開14天的行程包括台灣、日本等地，原定在日本橫濱結束旅程。該船連日來合共6次遭不同地方的政府拒絕泊岸，包括菲律賓、台灣、日本、韓國、關島及泰國，其中日本政府表明以船上有疑似新型冠狀病毒感染者為由，不准郵輪停靠。但「威士特丹號」連日來則堅持船上沒有疑似患者。