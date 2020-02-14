【威士特丹號】柬埔寨衛生局：20名受檢驗乘客證實未受感染

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在各地爆發，由香港出發、載有約2200人的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪，連日來合共6次遭不同地方的政府拒絕泊岸後，直至2月13日才抵達柬埔寨的港口城市西哈努克城（Sihanoukville）。柬埔寨的衛生部門表示，目前已接受病毒檢驗的20名乘客全部證實未受感染。

柬埔寨衛生部門表示，從該20名乘客所採集的血液樣本，會被安排用直升機送至首都金邊（Phnom Penh）進行病毒化驗，但均未有檢測到呈陽性。該國首相洪森（Hun Sen）則稱，恐慌才是真正的問題所在，而不是病毒，又指他將於2月14日前往西哈努克城親自歡迎郵輪上的乘客。

船公司荷美郵輪（Holland America Line）早前發表聲明稱，威士特丹號預計會在該港口停靠多日，讓旅客落船及上岸，之後在未來幾天中，船公司會安排專機接載旅客到柬埔寨首都金邊（Phnom Penh），再各自坐飛機回家。

🔻「威士特丹號」船上情況🔻

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曾6度遭拒絕泊岸

威士特丹號載有1455名乘客及802名船員，2月1日從香港出發，展開14天的行程包括台灣、日本等地，原定在日本橫濱結束旅程。但隨着新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在各地爆發，多個地方的政府拒絕該船泊岸，包括菲律賓、台灣、日本、韓國、關島及泰國，其中日本政府表明以船上有疑似新型冠狀病毒感染者為由，不准郵輪停靠。但「威士特丹號」連日來則堅持船上沒有疑似患者。

船上澳洲籍乘客霍爾斯特（David Holst）曾在接受媒體採訪時，大嘆郵輪遭到遺棄，令他們變成「無家可歸」。

（綜合報道）