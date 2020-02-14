【威士特丹號】柬埔寨總理洪森親訪碼頭　「近距離接觸」落船乘客

由香港出發、在海上航行近14天並尋找可供停泊港口的郵輪「威士特丹號」（Westerdam）最終在2月13日駛到柬埔寨西哈努克城（Sihanoukville）。 至少20名本身不適的乘客已接受測試，未有人感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。所有乘客14日上岸。 柬埔寨總理洪森（Hun Sen）前來迎接落船的乘客。

柬埔寨首相洪森2月14日親身抵達西哈努克城，歡迎從「威士特丹號」的乘客。（Reuters）

🔻「威士特丹號」船上情況🔻

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所有乘客的血液樣本已接受病毒測試，全部未有呈陽性反應。

該國首相洪森繼2月4日後重提，COVID-19不是真正的疾病，「恐慌」才是。他接受柬埔寨「最新新聞」（Fresh News）網站訪問時說，該國是基於人道立場讓郵輪靠岸的。他14日來到西哈努克城親自歡迎郵輪上的乘客，並走入人群向他們揮手，表現親切。

載有1,455名旅客和802名工作人員的「威士特丹號」，被泰國、日本、韓國、台灣及關島等國家或地區拒絕靠港，已在海上航行近14天。郵輪2月1日從香港出發，航程原定14日。

洪森面對可能受感染風險，一直接現從容。他2月5日曾訪中國北京，與中國國家主席習近平會面。洪森本想到武漢探望身在當地的23名柬埔寨學生，不過因疫情嚴重，中方未能安排訪問。他提出訪問武漢時，有聲音表示質疑，洪森則說自己敢於為國而戰，為什麼不敢去武漢探望學生。