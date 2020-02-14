【武漢肺炎】印尼力保不失成亞洲淨土　走漏眼抑或防疫有功？

縱觀亞太地區，目前只有印尼一個主要國家能夠「力保不失」，完全將新型冠狀病毒拒之門外，維持零確診病例。不過當附近的國家如菲律賓、新加坡、馬來西亞和澳洲的確診個案都陸續增加，加上本身印尼每日接待大量中國旅客，不禁讓人問一句：為什麼？

印尼撤僑專機2月2日返國，乘客步出機艙時，醫護人員不斷向他們噴灑消毒劑。印尼官員指，不會為他們抽取樣本進行病毒檢測，標準操作流程也沒有指明要為所有人抽取樣本。（AP）

無檢測就無確診？

零個案的「佳績」的確叫人感到驚訝，尤其是兩國之間來往密切，很難想像病毒沒有從境外輸入。印尼每年接待200萬中國旅客，其中主要是前往峇里（Bali）。每周有134班航班從中國前往峇里，每日客運量達5,000人。

印尼衛生部傳染病總監Windra Waworuntu 2月6日指，乘坐包機返國的人士身體狀況良好，不會為他們抽取樣本進行病毒檢測。她提到，要為所有人士進行檢測成本高昂，每次達10億印尼盾。雖然她表明，有需要的話仍會為疑似患者進行測試，但目前很多確診患者都沒有任何病徵，使人質疑是否因為沒有檢測，所以才沒有確診個案。

中國旅客2月13日在峇里等待申請延長簽證。中國駐登巴薩總領事苟皓東上周指，有大約5,000名中國旅客仍然身處峇里，當中200人來自武漢。（AP）

自欺欺人 對疫情視而不見？

印尼紅十字會主席卡拉（Jusuf Kalla）指，新型肺炎有機會已經進入境內，印尼人或者未必辨認出病徵屬新型肺炎，以為只是普通發燒或登革熱。哈佛大學陳曾熙公共衛生學院五名研究員也指，根據統計分析，新型冠狀病毒或已經悄悄埋伏於印尼境內。

實情是，印尼已經採取多項措施，並非「佛系防疫」。政府在多個關口對乘客進行檢疫，亦為醫院提供設備準備接收疑似和確診患者，停飛來往印尼和中國的航班，並禁止從中國進口活體動物。

衛生部門已經為近50宗疑似個案進行檢測，全部結果均呈陰性。北蘇拉威西省一間水泥公司有30名中國工人春節後從中國返回印尼，其後接受14天的隔離，也證實全部人並無患病。

所謂「經一事長一智」，由於每月都有140萬印尼人前往沙特阿拉伯朝聖，印尼一直嚴防中東呼吸綜合症（MERS）爆發，對返國人士實施檢測。衛生部官員Achmad Yurianto指，印尼在有關方面富有經驗，甚至其他國家也沒有印尼做得那麼細致。

2月6日，在贊比亞一間藥房，一名男子試戴口罩。非洲經過伊波拉病毒「洗禮」後，人民的衛生意識普遍提高，有利應對疫情。（美聯社）

經歷伊波拉洗禮 非洲「戰力」提升

懂得從歷史中學習的還有伊波拉病毒的受害者。雖然中國和非洲的來往同樣密切，但非洲仍未有確診個案。世界衛生組織非洲地區區域主管穆蒂（Matshidiso Moeti）表示，應對剛果民主共和國伊波拉疫情的經驗，能夠用於新型肺炎的防疫。例如用來檢測伊波拉病毒感染者的檢測方法已經於機場關口實施，檢測新型肺炎患者。

伊波拉為西非國家帶來慘痛的經歷，但同時意味國家的應對疫情的能力已經提高。相比起2014年，現時有更多非洲國家有能力測試新型冠狀病毒。名單上本來只有塞內加爾和南非，但一周後，加納、馬達加斯加、尼日利亞和塞拉利昂的實驗室也相繼加入。非洲醫療基礎建設的提升，對於檢疫和控制疫情而言尤其重要，也讓整個大陸為防疫做更好的準備。