【威士特丹號】乘客大讚「最佳旅程」　唯一抱怨竟是薯餅短缺

目前停靠柬埔寨的美國郵輪「威士特丹號」（Westerdam），雖然曾因多國恐怕2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情蔓延而遭到拒絕停靠，在海上漂流逾14天，惟不少乘客都稱讚船上的生活令人享受，甚至有人形容這是歷來最棒的一次航行經驗。

路透社2月15日引述來自英國的退休護士詹寧斯（Zahra Jennings）稱，每個人都在說「你真可憐」，但她並不完全這樣認為，「我們享有免費網絡和美酒。我們獲得三道菜的餐點。船上有眾多選擇，這是令人愉快的。」

船上唯一抱怨的是什麼？新西蘭籍的60歲化學公司員工塞耶斯（Robert Sayers）指出，幾天前船上不再供應薯餅與番茄醬，「就只是這樣。很好，真的。」

🔻「威士特丹號」船上情況🔻

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加拿大籍的退休航空工程師阿什比（Pierre Ashby）更形容，「這是他最好的一次航行經驗」，「通常乘搭郵輪的人都會知道接下來可以享有什麼，今次則有如一趟冒險之旅。」他的妻子當時坐在旁邊，穿着黃色的泳衣，他則赤腳踩在沙灘上，微笑看着大海說「慢慢來」（Take your time）。

惟「同船不同命」，至今仍在日本橫濱港進行隔離檢疫工作的郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess），船上乘客的生活卻猶如「坐牢」，他們被迫困在狹小的房間內，加上食物及資訊短缺，曾有乘客投訴「就快要被迫瘋了」。