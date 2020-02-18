泰國再爆槍擊案　疑兇闖曼谷市中心商場開槍釀1死1傷

泰國再有槍擊案，一名疑兇2月18日下午闖入曼谷市中心Century The Movie Plaza商場內的一間診所開槍，造成1死1傷，死者為一名28歲女子。路透社報道，疑兇是死者的前夫，他仍然在逃。

媒體報道，涉事商場為曼谷勝利紀念碑（Victory Monument）附近、樓高9層的商場「Century The Movie Plaza」，商場與公共運輸BTS勝利紀念碑站互相連接。至於涉事診所名為「The Icon Clinic」，事發後診所一帶封閉，商場其餘區域則繼續營業。

以下為商場位置：

目擊者：疑兇開至少7槍

死者為28歲女子Khuntai Chatthai，育有一名孩子，她在牙科診所內任職接待員，案發時，疑兇衝入診所並向她開槍，救護員在下午3時左右趕到，但她回天乏術。案中也有另一人受傷，現已送醫救治，有目擊者稱，疑兇開了至少7槍。

警方之後表示，這次事件由私人恩怨引起，疑兇相信是死者的前夫，警方正追捕疑兇。

A woman was killed and the other, injured in a shooting at a beauty clinic in Century the Movie Plaza near the Victory Monument. @TNAMCOT pic.twitter.com/APOC6wPJiV — TNAMCOT English (@TNAMCOTEnglish) February 18, 2020

泰國不久前才有一宗商場槍擊案，2月8日東北部呵叻府有一名軍人槍殺長官等人後，再到呵叻市Terminal 21商場內開槍掃射途人，事件造成29人死亡、數十人受傷。