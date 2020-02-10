【一分鐘看世界】泰國槍擊案、疫情中的大國之爭、美民主黨初選

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今天是2月10日，星期一。

迎接新一周的早上，你需要知道的國際新聞：

疫情中的大國之爭

武漢肺炎疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平2月7日通電話，習近平指中方有信心戰勝疫情。白宮發言人迪爾（Judd Deere）及後指出，特朗普和習近平也重申，致力實行兩國第一階段貿易協議的承諾。疫情不但反映中國國內治理問題；各國對華的不同態度，亦反映他們與中國的關係……（按此閱讀更多

武漢肺炎疫情持續，各國對華的不同態度，亦反映他們與中國的關係。（Reuters）

泰國槍擊案

泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）2月8日下午發生軍人開槍事件，槍手與警方通宵對峙被擊斃總理巴育（Prayut Chanocha）2月9日表示，事件造成包括槍手在內27人死亡，至少57人受傷槍手行兇動機涉及房屋買賣的私人問題。泰國警方事後在社交媒體公布行動片段，雙方駁火並傳出多下槍聲……（按此閱讀更多

泰國東北部呵叻府2月8日下午發生軍人開槍事件，至少27死57人受傷。圖為人們2月9日來到商場出席悼念活動，向死去的途人及人質致哀。（AP）

美民主黨初選

美國民主黨2月7日舉行初選辯論，是艾奧瓦州黨團會議後的首場辯論在艾奧瓦州初選領先的已婚同志布蒂吉格（Pete Buttigieg），以及參議員桑德斯（Bernie Sanders）成為眾矢之的，被其他對手集中批評。布蒂吉格高中時曾撰文褒揚桑德斯，如今二人要在總統初選中對敵，而民主黨又是否已準備好由「同志候選人」對陣特朗普……（按此閱讀更多

武漢肺炎與世衛

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月8日表示，該組織的國際專家團隊最快會在下周一或二前往中國調查但未知是否會包括來自美國的專家他又指稱湖北省的數字在過去4天沒有大幅增加，但應予以謹慎的詮釋。原來，譚德塞在埃塞俄比亞屢掀爭議……（按此閱讀更多

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