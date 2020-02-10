【一分鐘看世界】泰國槍擊案、疫情中的大國之爭、美民主黨初選

今天是2月10日，星期一。
迎接新一周的早上，你需要知道的國際新聞：
疫情中的大國之爭
武漢肺炎疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平2月7日通電話，習近平指中方有信心戰勝疫情。白宮發言人迪爾（Judd Deere）及後指出，特朗普和習近平也重申，致力實行兩國第一階段貿易協議的承諾。疫情不但反映中國國內治理問題；各國對華的不同態度，亦反映他們與中國的關係……（按此閱讀更多）
武漢肺炎疫情持續，各國對華的不同態度，亦反映他們與中國的關係。（Reuters）
泰國槍擊案
泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）2月8日下午發生軍人開槍事件，槍手與警方通宵對峙被擊斃。總理巴育（Prayut Chanocha）2月9日表示，事件造成包括槍手在內27人死亡，至少57人受傷，槍手行兇動機涉及房屋買賣的私人問題。泰國警方事後在社交媒體公布行動片段，雙方駁火並傳出多下槍聲……（按此閱讀更多）
泰國東北部呵叻府2月8日下午發生軍人開槍事件，至少27死57人受傷。圖為人們2月9日來到商場出席悼念活動，向死去的途人及人質致哀。（AP）
美民主黨初選
美國民主黨2月7日舉行初選辯論，是艾奧瓦州黨團會議後的首場辯論。在艾奧瓦州初選領先的已婚同志布蒂吉格（Pete Buttigieg），以及參議員桑德斯（Bernie Sanders）成為眾矢之的，被其他對手集中批評。布蒂吉格高中時曾撰文褒揚桑德斯，如今二人要在總統初選中對敵，而民主黨又是否已準備好由「同志候選人」對陣特朗普……（按此閱讀更多）
武漢肺炎與世衛
世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月8日表示，該組織的國際專家團隊最快會在下周一或二前往中國調查，但未知是否會包括來自美國的專家。他又指稱湖北省的數字在過去4天沒有大幅增加，但應予以謹慎的詮釋。原來，譚德塞在埃塞俄比亞屢掀爭議……（按此閱讀更多）
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