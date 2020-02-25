馬來西亞新任總理人選2月26日確定　馬哈蒂爾料再上台

隨着總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）辭職，馬來西亞局勢引人關注。馬來西亞方面消息稱，該國在2月26日就能確定新的總理人選。外界預計馬哈蒂爾會重新上台。

馬來西亞26日確定新總理人選

據馬來西亞《星洲日報》2月25日報道，馬來西亞國家皇宮總管大臣拿督阿末法迪爾在皇宮舉行的匯報會上表示，國家元首阿卜杜拉會在今明兩天在皇宮接見222名國會議員，並在26日就能確定誰獲得最多支持出任下屆總理。

他形容，國家元首召見國會議員面談支持誰出任總理，是馬來西亞史上第一次，而這也符合聯合憲法42和43（2a）條文。

他說，國家元首會在下午2時30分開始接見國會議員，今天會見90名國會議員，跟每名國會議員會面2至3分鐘，並由政府首席秘書見證。明天之後，國家元首就能確定誰獲得最多支持。

《星洲日報》還報道稱，阿卜杜拉總共會向222名國會議員發出3道問題。第一：你是否堅持之前所簽署的宣誓書立場；第二：你認為應該解散國會，還是組織新政府；以及第三：你選敦馬哈蒂爾、安華（Anwar Ibrahim），還是慕尤丁（Muhyiddin Yassin）為總理。

馬哈蒂爾以退為進 宣布辭職

當地時間2月24日下午，馬來西亞總理辦公室宣布，總理馬哈蒂爾已經於當日13時向最高元首阿卜杜拉提交辭職信。2個小時後，馬哈蒂爾又宣布辭去土著團結黨黨首的職位。而在馬哈蒂爾宣布辭職之前，他所在的土著團結黨已宣布退出執政聯盟「希望聯盟」。馬來西亞最高元首阿卜杜拉已接受馬哈蒂爾的辭呈，同時委任馬哈蒂爾繼續擔任臨時總理，負責管理國家，直至組建新內閣、任命新總理。

隨著執政聯盟破裂、總理辭職，馬來西亞政局陷入混亂之中。不過外界一致認為，馬哈蒂爾辭職只是一種「以退為進」的政治策略，從而為他繼續擔任總理鋪平道路。

馬哈蒂爾曾表示會在2020年將權力交接給人民公正黨的主席安華。人民公正黨是“希望聯盟”中最大成員。通過重組政府，安華將被踢出局。