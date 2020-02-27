【新冠肺炎】中方不滿俄羅斯監控境內中國人：美國都沒這樣做

首先爆發於中國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球快速傳播，同時也引發各地政府推出應對措施，但俄羅斯的部分措施，就引來中國批評。

中方斥俄羅斯監控中國公民

俄羅斯《新報》2月25日刊發了一封中國駐俄羅斯大使館寫給莫斯科當局的一封信。中國使館在這封信中呼籲停止監控中國公民，包括在莫斯科的公共交通系統中。這封信引述有媒體報道稱，在莫斯科，公共交通公司會要求司機辨認中國乘客，然後通知警方。

路透社報道，俄羅斯當局人員近來到處尋找可能感染新病毒的人，包括在居民住所及酒店等搜索，並會利用面部辨識技術去執行檢疫措施。

中方：美國等西方國家都沒這樣做

但此舉引來中方不滿，中國駐俄大使館還指出，今天世界上沒有一個國家在公共交通系統中對中國公民進行特別監測，包括美國和其他西方國家。信中說，中國理解採取流行病學措施的必要，但希望俄方採取「合適的和非歧視政策」。

這封信還說，為了「安撫社會，不破壞中俄友好關係」，中方要求不要採取過分措施。這封信還強調，鑑於中國情況的改善，莫斯科市民和在莫斯科生活的中國人會感到擔憂和不解，這將破壞中俄關系發展的良好氛圍。

俄羅斯：措施不止針對中國人

對於這封信，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：「很遺憾，我對那封信一無所知。」但是他說，俄羅斯採取的防止新冠病毒擴散的措施針對所有人，不止中國公民。

佩斯科夫指出，俄方珍視與中國的雙邊夥伴關係，因此「談不上採取什麼歧視措施」。

這次疫情在世界蔓延迅速，俄羅斯的情況不算嚴重，之前曾有兩名中國人在俄羅斯確診，但是都已治癒出院。

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）2月18日簽署一項法令，從2月20日開始，禁止中國公民入境。當時也有中國專家批評俄羅斯反應過度。