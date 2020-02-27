【新冠肺炎】中國經濟如何化危為機　美媒：北京面臨艱難決定

美媒稱，隨着2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對中國經濟造成的負面影響日漸加重，中國領導層目前面臨一個艱難的決定，即何時放寬正抑制中國經濟增長的種種限制措施，就算這些措施有助於遏制疫情擴散。

美國《華爾街日報》2月26日報道，最近幾天，隨着有迹象顯示疫情中心武漢的感染可能達到頂峰，關於是否放寬限制措施引發的緊張局勢有所加劇。

中國經濟何時「重啟」仍待定

報道稱，雖然中國新增病例減少帶來了希望，認為疫情可能正在中國得到控制，但也給官員們帶來了巨大壓力，要求他們宣布抗疫勝利，並在經濟困境惡化之前放寬限制措施。

武漢24日一度宣布當天將開始放寬隔離措施，但幾小時後又撤回該通告。武漢市政府在另一份通告中表示，之前的通告未經過武漢市「主要領導」同意。

中國對工廠企業的封鎖措施被認為有助於控制疫情的擴散，但企業和官員強調，需要讓工廠和工人復工。

中國企業高層和一些地方領導人愈來愈直言不諱地表示，有必要簡化規則，讓工廠重新開工，讓工人和物資重新流動起來。目前在中國許多地區，生產活動仍處於停滯狀態。

但許多中國地方官員擔心，放寬限制措施可能會導致疫情捲土重來，延長疫情爆發時間，危及他們頭上的「烏紗」。

許多人私下抱怨說，中央政府把他們置於一個不可能的境地，要求他們在保持經濟增長的同時，還要確保疫情不擴散。

《華爾街日報》2月26日另外一篇報道稱，在華的美國公司警告說，如果新冠肺炎疫情持續蔓延，他們2020年的收入可能會減半。

調查發現，由於旅行限制、防護裝備短缺給勞動力和生產率帶來壓力，企業舉步維艱。

中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）於2月17日至20日進行的一項調查顯示，近一半在華美國公司說，如果4月底前業務不能恢復正常，他們預計今年的收入將會下降。

五分之一的受訪美國企業說，如果疫情持續到8月30日，他們2020年來自中國的收入將下降五成以上。169家會員企業參與有關調查。