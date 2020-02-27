馬哈蒂爾腹背受敵　政局峰迴路轉未知鹿死誰手

馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）無預警辭職掀起一場政治風暴。最高元首阿卜杜拉（Abdullah）26日傳召改任臨時首相的馬哈蒂爾商討政局。無論選出新首相或舉行大選，目前仍未知道最終鹿死誰手。

原本表態支持馬哈蒂爾的在野政黨卻出現戲劇性轉折。國民陣線、馬來西亞伊斯蘭黨利用覲見國家元首的機會，撤回對支持馬哈蒂爾擔任首相的法定聲明，要求解散國會，進行大選。

至於土著團結黨、人民公正黨前副主席阿茲敏（Mohamed Azmin Ali）率領的獨立聯盟等成員仍未改變初衷，強調支持馬哈蒂爾立場。

根據聯邦憲法，過渡首相的權力與首相相同，但任期不受限制。不乏有媒體解讀意味馬哈蒂爾依法可無限期在位，這似乎為他原本要交棒人民公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）的承諾解套，不再受到承諾約束。

希望聯盟的民主行動黨、人民公正黨和國家誠信黨則從原本全力支持馬哈蒂爾繼續擔任首相，轉向支持安華接任首相。安華目前擁有最少92席的支持。馬來西亞下議院有222席，只要掌握112席，就掌握過半多數議席執政。

馬哈蒂爾2月27日覲見最高元首後離開。（美聯社）

中央社引述熟悉東南亞地緣政治發展人士指出，馬哈蒂爾從拋出辭去首相，到接受過渡首相的峰迴路轉，的確印證政局連日來詭譎多變。國民陣線與伊斯蘭黨撤回對馬哈蒂爾支持，雖讓「聯合政府」可能性破局，但馬哈蒂爾還未必陷入險境。

從今天浮現檯面的朝野態勢觀察，馬哈蒂爾在這波政治權力角力過程中，似乎未能掌握超過半數議員優勢。尤其，希望聯盟三黨支持轉向安華，馬哈蒂爾腹背受敵，整體情勢有急轉直下發展趨勢。

儘管鹿死誰手仍未可知，馬哈蒂爾原本立於不敗之地，如果失去希望聯盟成員支持的錯綜複雜因素，是否依舊穩如泰山，仍待觀察。但外界仍普遍認為不論結果如何，以他的政治資歷而言，仍是最大贏家，無損政治光環。