【馬來西亞政局】這麼近那麼遠　安華與「首相大位」的距離

曾經，他距離夢想只有一步之遙。而立之年他已是外界視為可望拜相的明日之星，然而伸手可及的相位，卻一次又一次與他失諸交臂。在馬來西亞政壇打滾40年，72歲的安華（Anwar Ibrahim）仍在為此奮鬥。 由政壇新星到淪為階下囚；由與恩師反目成仇到冰釋前嫌；由可望接棒到「被反口」，再來就是「程咬金」。安華註定與首相之位有緣無份？

安華高山低谷的政治生涯可謂「來回地獄又折返人間」，當中一直與他的恩師、前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）出現恩怨難分的情況。一切都要由1981年馬哈蒂爾首度擔任首相說起。

安華：馬哈蒂爾（右）與安華是馬來西亞政壇兩大重要人物，兩人關係曾徹底破裂，亦有相視而笑的時候。圖為1997年5月兩師徒在聊天。（Reuters）

明日之星淪階下囚

當年30多歲的安華，以副手身份在馬哈蒂爾身邊工作近5年，在執政黨巫統（UMNO）及政府扶搖直上。安華1991年上任財政部長，並在兩年後兼任副首相。當時外界形容他們情同父子，並相信安華將為首相接班人。

兩師徒在1998年亞洲金融風暴時意見分歧，馬哈蒂爾及後將安華革職。翌年安華被控以雞姦等多項罪名，他一直堅稱這是政治迫害。

安華：兩師徒1998年亞因意見分歧決裂。圖為馬哈蒂爾伉儷（右）與安華伉儷1997年9月在巫統的大會上切蛋糕。（Reuters）

第二次雞姦罪成

安華的4年牢獄生活2004年結束，他及後在2008年帶領人民公正黨，在全國大選成為國會最大反對黨。

2013年大選中，安華挑戰時任首相納吉布（Najib Razak），但卻「贏票數輸議席」，無法改朝換代。他同年再次被控雞姦罪入獄，2015年被判罪名成立，入獄5年。安華斥這是納吉布阻止他領導反對派的手段。

安華：安華與納吉布都曾為馬哈蒂爾「徒弟」，及後三人反目。圖為1998年6月，時任教育部長納吉布（左）、副首相安華（中）及首相馬哈蒂爾（右）出席巫統年度大會。（Reuters）

政敵再變盟友

政治無永遠的敵人，原與納吉布同聲同氣的馬哈蒂爾，2015年因不滿前者捲入一馬發展公司（1MDB）的洗錢醜聞，決定另起爐灶，與慕尤丁（Muhyiddin Yassin）成立土著團結黨（Parti Pribumi Bersatu Malaysia）。

馬哈蒂爾帶領土著團結黨加入安華領導的「希望聯盟」，並替仍然在囚的安華出戰大選，二人相隔多年再成盟友。最終希望聯盟在2018年贏得選戰，馬哈蒂爾再任首相。

安華：馬哈蒂爾在2018年替仍然在囚的安華出戰大選贏得選戰，並稱會在兩年內交棒，最後食言。圖為安華2020年2月26日舉行記者會。（Reuters）

馬哈蒂爾出狠招 背棄安華

馬哈蒂爾當時承認解僱安華是錯誤，亦為自己任內的過失致歉，強調或在一至兩年後交棒予安華。安華及後獲特赦，過往所有罪名被撤銷，他隨後當選國會議員，為接棒鋪路。

安華與首相之位，再次距離不遠，但他與馬哈蒂爾在權力傾軋中關係再度破裂。遲遲未肯交出退位時間表的馬哈蒂爾，突然在2月24日辭職，並辭去土著團結黨黨首之位。

土著團結黨同日退出希望聯盟，導致希望聯盟失去在下議院的多數地位。

安華：慕尤丁（圖）獲最高元首阿卜杜拉任命為首相，馬哈蒂爾與安華的希望落空。（Getty）

慕尤丁拜相 安華希望落空

外界認為馬哈蒂爾以退為進，力圖「解散希望聯盟」，並組建新執政聯盟，以回朝再擔任首相。這不但能將安華的人民公正黨拒諸門外，同時能避開交棒承諾。

在馬哈蒂爾與安華的希望聯盟「鷸蚌相爭」之際，土著團結黨黨主席、內政部長慕尤丁成功拉攏巫統等黨派支持。最高元首阿卜杜拉（Tengku Abdullah）在接見各大政黨代表後，最後宣布委任慕尤丁為新首相。

安華：安華2月接受路透社訪問時形容，自己過去的生活及經歷如此恐怖，但他同時反問「生存只是為了反思和清理過去，還是繼續前進？」他表示，會為初衷繼續前進。（Reuters）

安華仍有可能拜相？

馬哈蒂爾的如意算盤打不響，安華的希望再度落空，雙雙成為輸家。隨着希望聯盟瓦解，由執政黨淪為反對派，安華的拜相之路似乎亦變得更加困難。話雖如此，但政治永遠多變，只要他不放棄，未來仍有希望。

君不見馬哈蒂爾在2018年，仍能以92歲高齡，在與安華、納吉布，以至慕尤丁的離離合合之中，得到首相寶座。誰又能在現在說定，安華未來能不能抓住相位的權柄？