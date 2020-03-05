【一分鐘看世界】美股大反彈、伊朗高官輪番中招、拜登鹹魚翻身

今天是3月5日，星期四。 乍暖還寒的早上，你需要知道的國際新聞：

美股谷底反彈

美股在3月3日經歷下挫後，4日表現回勇，受到美國及加拿大央行分別宣布減息，加上美國民主黨總統候選人之爭形勢接近明朗，三大指數全日造好，其中道指和標普500指數分別升超過4%……（按此閱讀更多）

拜登在「超級星期二」成功挽回劣勢，成為美股升市的其中一個主要動力。（AP）

疫情籠罩伊朗

伊朗是新型冠狀病毒疫情的其中一個重災區，全國差不多所有省份都錄得確診個案。德黑蘭方面採取多項措施試圖遏制疫情，包括暫時釋放囚犯、懲罰增加傳染風險的人等。不過卻無法阻止病毒在政府官員間散播……（按此閱讀更多）

伊朗媒體指第一副總統賈漢吉里（中間藍衣者）確診染疫（伊朗政府網站）

拜登的絕地反擊戰

美國民主黨總統初選踏入其中一個戲玉「超過星期二」，令選情明朗化。最終結果有人歡喜有人愁，用銀彈攻勢的彭博黯然退選、沃倫亦要考慮前景。外界普遍相信，選戰已經成為桑德斯與拜登之爭，其中後者在周二可謂上演「大奇迹日」……（按此閱讀更多）

占士邦「不敵」病毒

新型肺炎疫情蔓延全球，除了對日常生活和經濟帶來打擊，連「最強特務」占士邦亦無法獨善其身，其新作《007：生死有時》（No Time to Die）亦成為疫情的受害者……（按此閱讀更多）

朝鮮皇妹「發威」

朝鮮日前再次試射新武器後，惹來國際社會關係。不過朝鮮領袖金正恩的妹妹金與正則發表聲明，指試射武器是自衛行動，更批評韓國「低級思維」。事件令韓國統一部不知所措外，亦是對遭點名批評的總統府青瓦台的一大考驗……（按此閱讀更多）

必看話題文章

日本村莊逾4萬呎土地連6房大屋只售約1萬港元 盼吸引年輕人移居 保育星空不應磋跎歲月 仿韓日台建「暗空公園」 【新冠肺炎】日本搶購廁紙情況失控 公廁驚見鐵鏈鎖廁紙防小偷

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。