疑策動叛變　沙特兩名高級王室成員據報被扣押

美國《華爾街日報》3月6日引述知情人士報道，沙特阿拉伯兩名高級王室成員艾哈邁德（Ahmed bin Abdulaziz al Saud）和穆罕默德納伊夫（Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz al Saud）被指有意策動叛變，當日被扣押。

穆罕默德納伊夫被指有意策動叛變，3月6日據報被扣押。圖為穆罕默德納伊夫出任王儲期間到訪美國。（Getty Images）

報道指，身穿黑衣戴上面罩的王室守衛當日早上前往艾哈邁德和穆罕默德納伊夫的住所，以叛國的指控扣押二人。穆罕默德納伊夫的一名兄弟亦被捕。艾哈邁德為國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz）的弟弟，穆罕默德納伊夫則是薩勒曼的侄兒。

王室指控艾哈邁德和穆罕默德納伊夫密謀策動叛變，推翻薩勒曼和王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。知情人士指，艾哈邁德和穆罕默德納伊夫面臨終身監禁或死刑，但未知策動叛變內容。

報道分析認為，艾哈邁德和穆罕默德納伊夫被扣是王儲剷除異己和鞏固權力的手段。二人曾經分別曾出任內政部長，主管軍隊和情報服務，其中穆罕默德納伊夫與美國情報組織關係密切。穆罕默德納伊夫曾一度是王儲，直至薩勒曼改立兒子穆罕默德為王儲。

2017年，薩勒曼改立王儲，高級王室成員組成的宗法委員會有3人反對，其中一人是穆罕默德納伊夫。據指，穆罕默德納伊夫自此被監視和限制活動。

路透社引述知情人士報道，《華盛頓郵報》記者遇害和沙特石油設施遇襲後，部份王室成員質疑王儲是否有能力繼續帶領國家。他們認為，薩勒曼唯一仍然在生的親兄弟艾哈邁德有機會得到王室甚至部份西方國家支持，繼承王位。不過沙特內部人士和西方外交官員認為，只要薩勒曼仍然在生，王室不太可能反抗薩勒曼最愛的兒子穆罕默德。