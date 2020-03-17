【馬來西亞封關】新加坡超市現搶購人潮　限購雞蛋蔬菜肉類

馬來西亞因應2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，3月16日宣布會在18日起封關，引來鄰國新加坡人擔憂。新加坡超市當晚即出現搶購人潮，連鎖超市翌日推出新措施，限制每人購買雞蛋、蔬菜與新鮮肉類的數量。 新加坡總理李顯龍則強調，馬來西亞封關無礙兩國貨物及食品流通。

新冠肺炎：馬來西亞3月16日宣布18日起封關後，新加坡超市出現搶購人潮。（AP）

馬來西亞3月16日宣布會由18日起禁止出入境，預計為期2周。馬來西亞是新加坡主要食品的重要來源，佔當地食品進口量超過九成。新加坡人擔心食品供應會受影響，紛紛到超市排隊搶購。

當地最大連鎖超市「職總平價合作社」（NTUC FairPrice）17日實施購買限制，限制每人購買雞蛋、蔬菜、大米及新鮮肉類的數量。每名顧客只能購買最多30顆雞蛋及兩袋大米，蔬菜及肉類各自最高金額就為30新幣。

「職總平價合作社」強調，公司已準備好庫存，並呼籲民眾切勿囤貨及恐慌購買。

李顯龍：封關無礙兩國貨物流通

新加坡總理李顯龍17日強調，馬來西亞封關無礙兩國貨物及食品流通；貿易和工業部長陳振聲（Chan Chun Sing）就指出，新加坡並沒有面臨物資短缺困境。陳振聲2月時提曾提及香港與當地的搶購潮，表示「（新加坡人）為何要學別人愚蠢地（idiotically）搶廁紙？」