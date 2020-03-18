中國推出三大措施　反制美國打壓北京媒體

中國外交部在3月18日發聲明，稱針對美國政府近些年對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動的打壓行為，北京方面採取三大反制措施。

中國外交部發言人華春瑩早前指，美方實際上「驅逐」中國媒體駐美記者，是基於冷戰思維和意識形態偏見的政治打壓。（資料圖片）

具體措施如下：

第一，針對美方將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，中方對等要求「美國之音」、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代週刊》這5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

第二，針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

第三，針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視性限制措施，中方將對美國記者採取對等措施。

中國外交部認為，上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。美方有關做法專門針對中國媒體，是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽和形象、嚴重影響中國媒體在美正常運作、嚴重干擾中美正常人文交流，暴露其自我標榜的所謂「新聞自由」的虛偽性。

中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方也必將採取進一步的反制措施。

外交部強調，中方堅持對外開放的基本國策沒有改變，也不會改變，北京始終歡迎各國媒體和記者依法依規在中國從事採訪報道工作，並將繼續提供便利和協助。北京反對的是針對中國的意識形態偏見，反對的是借所謂新聞自由炮製假新聞，反對的是違反新聞職業道德的行為。希望外國媒體和記者為促進中國與世界的相互了解發揮積極作用。