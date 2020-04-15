【一分鐘看世界】如何對假新聞免疫、韓國選舉、奧巴馬撐拜登

今天是4月15日星期三，在這個大致天晴的一天，你需要知道的國際新聞：
假新聞免疫
新冠肺炎（COVID-19）疫情下，假新聞更加無奇不有，從抗瘧疾藥物和飲酒有效治療新冠肺炎、到5G導致疫情傳播等假新聞，充斥全球網絡，聯合國教科文組織（UNESCO）就警告，有關疫情的虛假資訊在全球蔓延，且正在危及生命。大家都可能曾遭假新聞所害，但即使是高學歷人士，也未必能夠避過假新聞的「陷阱」，到底是為什麼……（按 此閱讀更多）
有謠言流傳5G是疫情元兇後，在英國，有訊號塔遭人破壞。圖為4月6日，英國伯明翰斯帕克希爾一個訊號塔遭縱火（路透社）
疫情下的選舉
韓國國會大選在4月15日正式登場，是次大選遭視為文在寅政府的成績表，也是兩年後總統大選的前哨戰，外界預料執政黨可以取勝。但這次政府不單要擔心選舉成績，在疫情下，更要擔心民眾出來投票會造成疫情再爆發。在韓國選舉前夕，朝鮮則發射多枚短程巡航導彈……（按此閱讀更多）
拜登再遭指控性侵
篤定代表民主黨出戰美國總統大選的前副總統拜登（Joe Biden），成功獲得退選的參議員桑德斯（Bernie Sanders）表態支持，他之後再傳出好消息，一如預期勝出威斯康星州初選，更在14日獲白宮前拍檔奧巴馬投下信心一票。不過在連串利好的消舐背後，有關拜登的醜聞也再次出現，他被前女幕僚指控性侵，該名女子近日接受美國傳媒訪問，披露有關案情……（按此閱讀更多）
桑德斯（右）表態支持拜登（左），圖為3月15日在華盛頓的美國有線新聞網絡（CNN）錄影廠，兩人參加民主黨總統初選辯論（AP）
解封？不解封？
新冠肺炎疫情延續多個月後，部分歐洲國家開始放寬封鎖措施，包括奧地利數以千計的商家在4月14日重新營業，美國亦計劃盡快恢復經濟活動，卻成為總統特朗普與州長之間的爭議，紐約州長科莫更直言「美國沒有皇帝」。而世衛總幹事譚德塞就表示，病毒消退速度慢，呼籲各國勿急於解封，其中英國與法國的疫情就因為仍未受控，暫時不會放寬限制措施……（按此閱讀更多）
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