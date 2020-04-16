【新冠肺炎．措施】德國放寬部份限制措施　紐約州外出須戴口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

德國：總理默克爾（Angela Merkel）4月15日與16個州的州長開會後表示，面積800平方米以下的商店會在下周重開， 學校則5月4日起陸續復課，但保持社交距離的措施會維持直到5月3日，並強烈建議民眾到商店或乘坐公共交通工具時戴口罩。

美國：紐約州長科莫（Andrew Cuomo）4月15日在例行記者會上指，他會簽署行政命令，規定州內民眾外出時必須戴口罩。民眾乘坐公共交通或在街上，而且無法保持六呎的社交距離時，就須戴口罩或替代物品遮住口和鼻。有關命令會有3天通知期，讓民眾有足夠時間購買口罩。

洛杉磯市市長加切蒂（Eric Garcetti）4月13日與多個部門高層舉行電話會議，指洛杉磯市的大型聚會，包括如音樂會和體育賽事，可能至少1年內，不會獲得市政府批准舉行。

印度：政府4月15日表示，在國內不受新冠肺炎疫情影響的地區，農業、物流、基礎設施、電子商務和工廠，下周起均可以恢復業務運作。

國內為期21天的封城措施預定4月14日結束，預期政府會延長措施直至4月底，惟路透社4月13日引述政府消息稱，當局計劃在4月15日之後，重啟部分關鍵的製造業，以抵銷全國為防止新冠病毒傳播而實施封城所造成的經濟損失。

芬蘭：總理馬林（Sanna Marin）4月15日宣布，因應新冠肺炎疫情緩和，首都赫爾辛基（Helsinki）當天解除「封城」，不再實施出外限制，惟學校及圖書館等公共場所會繼續關閉至5月13日，餐廳則繼續暫停營業至5月底。

比利時：首相維爾梅斯（Sophie Wilmes）4月15日宣布，為防止新冠肺炎疫情蔓延，限制措施會延長至5月3日，民眾仍需要戴上口罩和在家工作，國內至少要到9月初才能舉行大型活動。當局現在允許單人探訪療養院，但前題是過去兩周沒有出現病徵。

美國新冠肺炎疫情：美國一名醫護人員4月14日在紐約布魯克林邁蒙尼德斯醫療中心的急救中心外休息。（Reuters）

新西蘭：新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）4月15日宣布，將與整個內閣與公共服務部門首長在未來半年減薪2成，以應對疫情給當地經濟帶來的衝擊。

新加坡：國家發展部4月14日傍晚宣布，除2歲以下幼兒及在戶外進行激烈運動的人外，所有人即日起外出必須戴口罩，並強調市民要保持社交距離，當局將會嚴格執法，初犯的會被罰款300新加坡元，再犯則會罰1000新加坡元或交由法院審理，外籍人士違例者的工作證或永久居民身分可能會被吊銷。

捷克：政府官員4月14日表示，未來兩個月將逐步允許商店及餐廳重新開業，以恢復受新冠肺炎打擊而癱瘓的經濟。當局首先讓手工藝品商店於4月20日重新營業，大型商店於5月11日重新開放，餐廳和購物中心則會在6月8日重開。

冰島：政府4月14日發表聲明指，計劃放寬部分封城限制，准許理髮店、博物館和學校於5月初重新開放，但夜店、健身室、酒吧和游泳池將維持關閉。保持2米社交距離的規定依然不變，5月4日起大型聚會的限定人數，則會由原定的20人，放寬至50人。

丹麥：首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）4月14日指出，隨着因新冠肺炎而住院的人數持續下跌，政府計劃提前重新開放社會，15日會率先開放日託中心和1至5年級的兒童學校。但由於面對國內批評，餐廳、咖啡廳和理髮店等小型企業仍將繼續關閉。

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厄瓜多爾：總統莫雷諾（Lenin Moreno）4月12日宣布，他本人與副總統、部長與副部長的薪水將減半，作為因應疫情措施的一部分。有關措施亦影響包括國會議員在內的州份官員。

澳洲：教育部4月12日宣布，政府將推出名為「高等教育救濟包」的補貼措施，通過撥款資助該國高等教育機構開設網課。授課專業為疫情影響下該國現階段的人手高度被需求的職業，包括護理、資訊科技和科學等。課程按計劃將於5月初開始，為期6個月。伊朗：總統魯哈尼（Hassan Rouhani）4月11日表示，已下令相關部門將工作重點放在研發新冠疫苗上。相關部門應對伊朗科技公司和醫學院校的研究中心研發新冠藥物、開發新冠診斷方法、生產新冠疫苗予以支持。

加拿大：眾議院通過730億加元的工資補貼計劃。計劃項下因疫情損失30%以上收入的公司可以申請政府補貼，支付員工的75%薪酬，以避免公司裁員。計劃持續3個月，公司需每個月申請。計劃還有待參議院通過，並在總督批准後才生效。

緬甸：衛生部4月12日發通告稱，將隔離期由14天延長至28天，其中包括21天在特定地點隔離以及7天的居家隔離。

西班牙：部分行業如建築業和製造業將可在4月13日復工，政府4月11日就相關放寬措施發出指引，企業必須提供適當的防護裝備，並確保員工之間至少有兩米的空間。當局又計劃未來數天在公共交通樞紐派發1,000萬個口罩，但不會強制民眾戴口罩。

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