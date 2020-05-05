【N號房】godgod稱已在Telegram設定　如他被捕性虐影片自動公開

日前轟動各界的韓國N號房案件，受害女性高達74人，其中包含16名未成年者，最小的被害者僅11歲，相當駭人。目前韓國警方已逮補負責營運的主嫌等人，但該群組的創始者「godgod」卻仍在逃亡。近日有韓媒爆出暱稱「博士」的趙主彬與「godgod」的對話紀錄，「godgod」聲稱自己已在Telegram帳戶設下「自殺式設定」，一旦被捕，系統就會將有關N號房的性虐影片自動曝光。

韓國N號房事件懶人包（點圖了解更多）：

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以匿名聊天室功能在Telegram群組中販賣、散播不當情色影片，引起群眾激憤的韓國N號房案件，被揭發後震驚各界，儘管韓國警方已逮補暱稱「博士」的趙主彬、「Budda」的姜勳、「ikiya」李元昊以及化名「Kelly」的申姓嫌犯等人，但仍未能掌握群組創始者「godgod」的身份。

根據韓媒報道，一段「博士」趙主彬與「godgod」對話在網絡上流出，「godgod」表示自己已設定好系統，一旦被捕、連續10日內沒有登入帳號，那系統將會自動公開他所持有的不法情色影片，他同時也叮嚀「博士」要做好相同的設定。

「godgod」更在對話中說到，「警察是絕對抓不到我的」、「我現在在京畿道，我都用文化商品券收費，所以警察追蹤也追蹤不到我」、「通話時都已變聲過了」。若是「godgod」所言屬實，那對受害者來說勢必是二度傷害，後果恐不堪設想。

根據韓聯社報道，「godgod」為此事件的創始人，他以編號為名創立各種聊天室，利用不法管道取得被害女性的個人資料，並脅迫他們拍攝性虐影片。化名「Kelly」的申姓嫌犯於去年8月接手聊天室，警方甚至在他的家中發現高達9萬多支未成年人的色情影片。

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