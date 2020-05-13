【新冠肺炎】美國各州重開經濟　拜登：應聽從福奇意見

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情開始放緩，多個州份亦因此重開經濟活動。前副總統拜登（Joe Biden）5月12日呼籲，各州長應該聽從白宮傳染病專家福奇（Anthony Fauci）的意見，避免操之過急。

美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任、白宮傳染病專家福奇12日表示，過早恢復經濟活動可能會導致民眾不必要的受苦和死亡。代表民主黨出戰11月總統大選的拜登受訪時認為，如果自己現在執政，會要求各州長聆聽福奇的意見。

新型肺炎：白宮傳染病專家福奇認為，各州份不應過快重開經濟活動。（Reuters）

拜登稱，大家都想重開經濟活動，州長亦有這個希望，但他強調應以合理方式恢復。他同時批評總統特朗普（Donald Trump）未盡全力抗疫，指對方在3月呼籲有需要的民眾接受病毒測試，但至今全國仍有檢測試劑不足的情況。拜登又指，特朗普在1、2月已經知道疫情的嚴重性，但他一開始自信過高，導致現在全國有超過8萬人死亡，確診人數亦是全球最多。

不過特朗普則表示美國的病毒測試制度領先全球，指全國多個地區的確診人數持續下跌，因此經濟活動都在安全情況下恢復。而特朗普的競選團隊則強調他很早採取措施，限制來自中國的人士入境，反而拜登卻憂慮自己長年對中共軟弱的立場曝光。

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