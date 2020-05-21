【一分鐘看世界】巴西用「瘧」、韓國復課啟示、動畫救影視業

今天是5月21日星期四，陰雲密佈的一天，你需要知道的國際新聞：
巴西施「瘧」抗疫
巴西的新型冠狀病毒疫情繼續升溫，並創下單日確診和死亡新高。美國總統特朗普計劃禁止當地人入境，而他希望盡快恢復經濟活動，有消息指他有意招募對自己有利的醫生，務求製造重開經濟的有利聲音。
另一方面，特朗普早前表示正服用抗瘧疾藥物預防疫情就惹來爭論，英國表明不認同此舉，而有「巴西特朗普」之稱的總統博爾索納羅則與白宮站於同一陣線，他表示新上任的衛生部長會簽署指引，以抗瘧疾藥物打擊疫情，更指自己已經為母親預留一盒……（按此閱讀更多）
新冠疫情下，巴西總統博爾索納羅多次參加遊行反對州長及市長推行的居家隔離措施，支持民眾自由出行（AP）
韓國復課遇阻滯
疫情放緩，多個地區準備復課，香港的莘莘學子亦準備重返校園，而韓國則在20日起分階段復課，不過當地傳出有學生感染病毒的消息，為回復正常校園生活構成壓力……（按此閱讀更多）
🔻韓國高中5月20日復課，各校也費盡心思推行抗疫措施，點擊圖輯了解🔻
疫情致影視業停頓 動畫變救星
這場疫情導致全球主要活動停頓，隨着情況開始放緩，大家都希望可以重過正常生活，出外旅遊和大排筵席可能成為不少人的盼望。以目前狀況而言，社交距離或為常態，因此有餐廳推出「碰碰車餐枱」，讓大家放心用餐；而航空業界亦想盡辦法增加民眾對飛行的信心。另外社交距離導致電影和劇集的拍攝工作暫停，但其中一項工種則成為業界的救星，亦令大家有節目可看……（按此閱讀更多）
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以巴局勢再次不明朗
中東局勢再次陷入緊張，巴勒斯坦宣布停止履行與美國和以色列達成的所有協議，令以巴的和平進展繼續原地踏步，甚至倒退。引起這次事件的原因，源於以色列計劃吞併約旦河西岸地區，而一直主張透過兩國方案解決以巴糾紛的約旦則警告，以色列的舉動可能導致約旦和以色列之間的大規模衝突，但這是否象徵雙方的和約變成廢紙？（按此閱讀更多）
阿巴斯現年84歲，其健康狀況是巴勒斯坦自治政府穩定的隱患之一。（美聯社）
蓬佩奧再談香港
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月20日表示，最近本港民主運動人士的待遇，使人更難評估香港是否仍然擁有高度自治……（按此閱讀更多）
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