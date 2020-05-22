美將退出《開放天空條約》　特朗普政府退出的第3項軍控協議

美國總統特朗普（Donald Trump）5月21日宣布，他計劃讓美國退出與俄羅斯之間的《開放天空條約》（Open Skies Treaty）。這將是特朗普上任以來，美國廢止的第3項武器控管協議。

特朗普稱：「我想我們和俄羅斯有非常好的關係。但俄羅斯沒有遵守這項條約。因此在他們遵守之前，我們將退出。」

《開放天空條約》在1992年簽署、2002年生效，截至目前該條約共包括35個國家。條約允許簽約國之間可在彼此領空進行非武裝的空中偵察。

特朗普2017年就任後已退出另2項武器控管協議，第一是《聯合全面行動計劃》（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA，或稱《伊朗核協議》），其次則是冷戰期間與俄羅斯簽署的《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，INF Treaty）。

《中程導彈條約》

華府1987年與前蘇聯簽訂，規定美蘇兩國必須銷毀所有中程導彈及相關裝置，並停止生產以及試驗有關導彈。特朗普2018年10月指美國即將退出條約，2019年2月1日正式宣布啟動退出條約程序。

《伊朗核協議》

奧巴馬政府2015年與中國、英國、法國、德國和俄羅斯共同簽署《伊朗核協議》。特朗普2018年5月8日宣布退出，並恢復對伊制裁。堅持履約的法國、德國和英國則聯手助伊朗避開制裁。

下面讓我們回顧一下這些年，那些美國已退出的其他「群組」。

《巴黎氣候協定》

《巴黎氣候協定》2015年由全球接近200個國家共同簽訂，被美國前總統奧巴馬（Barack Obama）形容為「拯救地球的最好機會」。特朗普在2017年6月1日宣布退出。

聯合國人權理事會

創立於2006年，由47個成員國組成，旨在促進和保護人權的工作。時任美國駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）2018年6月19日宣布美國退出決定。

聯合國教科文組織（UNESCO）

聯合國教科文組織在1945年11月16日成立，2011年10月31日接納巴勒斯坦為正式成員國之後，美國已經拒絕予以撥款。美國2017年10月正式宣布退出， 生效日期為2018年底。以色列也跟隨美國決定，在同一時間「退谷」。