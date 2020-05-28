歐盟復蘇基金結合「撥款＋貸款」　圖弭平成員國分歧順利過關

歐盟委員會（European Commission）5月27日公布一項7,500億歐元（約6.4萬億港元）的計劃，以支持那些經濟遭受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）重擊的成員國。由於部分成員國反對「純撥款」的方式，委員會提出的計劃結合撥款及貸款，冀能獲得它們首肯。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在歐洲議會發言時說，「這是歐洲的時刻」。她說：「成員國一直想當然的事情，已出現疑問。沒有事情是能夠在國家憑一己之力的情況下解決的。這是關於我們所有國家的，以及比我們任何一個都更重大。」

法國、德國、意大利和西班牙及歐洲議會（European Parliament）對這個被稱為Next Generation EU的計劃反應正面。意大利及西班牙的死亡人數之多在歐洲數一數二，它們經濟所受衝擊亦很大。基金大部分資金會供應意大利和西班牙這兩個位於歐洲的疫情「重災區」。

馮德萊恩指出，7500億歐元的基金中，有5000億歐元是以撥款形式發放，有2500億歐元以貸款形式發放。5,000億歐元撥款當中，有3,100億歐元將用於綠色以及數碼轉型。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，成員國應爭取在暑假前確定協議。它需要27個成員一致支持才能實行，惟仍可能被位於北歐、主張撙節的國家如奧地利、荷蘭、丹麥及瑞典反對。

保守富國反對 認為須「有借有還」

歐盟領袖們認為，如他們不能拯救目前處於自由落體狀態的經濟體，他們所面對的局面會比10年前導致成員國陷入分裂的債務危機更糟。當時也出現富有的歐元區國家不願拯救有問題的弱國。有分析曾認為，成員國之間的意見分歧，威脅到歐盟的一體化與存續。

理財相對保守的北歐國家，一直抵住來自「地中海俱樂部」（Club Med）國家的壓力，後者呼籲歐盟成員國共同承擔債務，以保護有4.5億人口的歐盟單一市場免受經濟增長和財富水平分化的影響。

「撙節四國」之一的奧地利卻認為，那些借了錢的國家要還款。它們傾向以發放貸款方式提供協助，但法國則認為應以撥款協助有需要的國家，以免令它們負債更多。德國及法國上周同意就一個「純撥款」的計劃提出建議，然而這當然會遇上阻力。

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弱國債台高築 不堪貸款再增

那些傾向提供撥款的國家認為，意大利、西班牙、希臘和葡萄牙等的債務已夠多，而且很依賴旅遊業帶來的外匯收入。然而在疫情影響下，它們觀光及相關收入大幅減少，再增加負債的話，財務狀況會更糟。

歐盟委員會為協助相關國家，還提出2021年至2027年歐盟長期預算的規模應為約1.1萬億歐元（約9.39萬億港元）。

歐盟的復蘇基金與長期預算總額合共約1.85萬億歐元（約15.8萬億港元）。而即使它們有意見分歧，成員國之前已同意推出一個價值5000億歐元的即時救助方案。

歐盟委員會稱那些成員國的還款，會以碳排放交易計劃（Emissions Trading Scheme）的二氧化碳稅、數碼稅以及未回收塑膠（non-recycled plastic，NRP）的稅來償還。