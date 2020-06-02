【港版國安法】單偉建︰美制裁影響有限　香港可維持國際地位

中國人大通過香港《國安法》草案後，美國批評中國違反《中英聯合聲明》，考慮撒銷香港特殊地位，令一些投資者擔憂本港出口受制，經濟受打擊。私人股權基金太盟投資集團（PAG）執行長、董事長單偉建向投資者發表題為「Should We Be Worried About Hong Kong?﹙我們應否為香港感憂慮？﹚」的信件，分析事件對香港的影響。

他認為，從貿易、旅遊和出口管制三個主要範疇來看，特殊地位安排利及美國多於香港。即使國安法立法在即，單偉建相信不會影響香港國際金融中心的地位，還預期隨着國安法細節落實，香港前景會更明朗。

美國2018年對香港貿易順差達到310億美元。﹙資料圖片﹚

「特殊地位」地位下 美得益遠超香港

貿易上，美國2018年對香港貿易順差高達310億美元，香港是美國全球貿易夥伴中順差最大的地區。而香港一直對美國的進口貨物及服務徵收零關稅，以及根據港府統計數據，2017年的香港出口貨品到美國的金額僅4.41億美元 ﹙不包括轉口﹚ 。再者，香港到美國的大部分貿易額基本上都是轉口貨物，需在美國當地徵稅，故關稅優勢單向──有利於美國。

他也表示，在旅遊方面，現時持有美國護照的人士前往香港可享免簽證待遇，但香港特區護照持有人必需獲得簽證才可到訪美國。因此，不存在外交互惠，僅香港向美國提供優待。

至於出口管制， 單偉建指出，他並不意識到香港有入口重要的高科技設備，以往亦不能將某些受限制的高科技設備轉移給中國在內的第三方。他反問，對於一個以服務和地產為主的經濟體，這些做有何意義？

單偉建指美國對香港的影響不大，無需擔憂國際金融中心的地位不保。（資料圖片）

香港可維持國際金融中心地位

另一邊廂，單偉建相信國安法下，香港的法治，獨立的司法制度及言論自由不會發生任何變化，香港國際金融中心的地位及其業務不會受到影響。他期望中國在8至9月宣布國安法的細節後，社會將會更加穩定。他以澳門為例，澳門與香港同樣在一國兩制的框架下，於2009年通過國安法。至今也沒有人受到起訴，也無改變澳門社會的自由，香港料亦不會。

談及香港經濟前景，單偉建分析指，香港的經濟自2019年開始陷入衰退。上年第三及第四季度的GDP分別下降了2.8％和2.9％。今年首季度GDP更進一步收縮8.9％，預期在可見將來經濟有可能繼續下跌。

不過，他相信，港可維持國際金融中心地位。一方面，本港上市公司中只有1至2成收入來自香港本地，而市值最多的20家上市公司，僅兩家屬本地註冊。香港的經濟與全球經濟緊密聯繫。另一方面， 香港擁有作為國際金融中心需具備的條件，如資金和信息自由流通、司法制度獨立、流利和全球通用的語言（英語/中文）。再者，本港擁有地域優勢，靠近大型經濟體及資金池。