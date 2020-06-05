【一分鐘看世界】特朗普出兵爭拗、金與正發火、美為何禁中國航班

今天是6月5日星期五，在部分時間有陽光的一天，你需要知道的國際新聞：

特朗普與防長鬧不和

特朗普一度威脅出動軍隊平亂，遭多方反對，除了前防長馬蒂斯批評特朗普外，就連現任防長埃斯珀（Mark Esper）也公開表態反對出兵，與特朗普唱對台，引來特朗普之後與他對質。

根據《反叛亂法》，特朗普確有權出兵，此法在美國有200多年歷史，但最近一次引用已是28年前。在一輪爭拗後，特朗普改口稱，認為毋須派遣軍隊平亂......（按此閱讀更多）

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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紐約市長四面受敵

美國多地連日爆發抗議活動，聯邦執法機關傾巢而出，就連海關、監獄管理局等都要派人應對示威，事實上，這場夾雜和平示威與騷亂的社會運動已成為各州政府的燙手山芋，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）更是遭受多方批評，兩邊不討好，既有不少人批評他沒有譴責警暴，另一邊警察工會則不滿他阻礙警察工作，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）同樣批評他應對不力，更威脅可能撤換市長。

另一方面，四名美國前總統克林頓、小布殊、奧巴馬、卡特先後就風波表態，奧巴馬承認美國沒有「能力一舉消除長達400年的種族主義」……（按此閱讀更多）

美國示威：6月3日在德州，部分民眾以高舉雙手方式示威（美聯社）

金與正大罵脫北者

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，突然透過官媒譴責脱北者自韓國向朝散佈反朝傳單，又斥對方是「垃圾」、「人類渣滓」等，還威脅廢除朝韓軍事協議。

據韓聯社報道，原來脫北者團體之前利用氣球向朝鮮方面散發50萬份傳單、2000張一美元紙幣等，因此惹怒朝鮮，也讓韓國呼籲民眾停止散發傳單……（按此閱讀更多）

圖為朝鮮最高領導人金正恩（左）及其妹金與正（右）2018年9月在平壤接待韓國總統文在寅時簽署文件（美聯社）

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美國禁飛中國航班後續

美國宣布自6月16日起禁止所有中國客運航班往返美國，藉此要求中方批准美方航班復飛後，既有專家認為此主要是出於經濟目的，也有分析認為這是中美關係惡化的最新跡象，不過有消息指，中國放寬外國航班限制後，美國可能回心轉意。

但在航空業外，中美在傳媒業的戰場也再受到關注，路透社引述消息報道，美國會再把最少4間中國媒體列為「外國使團」，名單中預料包括中國中央電視台（CCTV）……（按此閱讀更多）

送別George Floyd

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡案件，家屬6月4日在明尼亞波利斯市（Minneapolis）舉行追思會，種族歧視及警方執法問題成為一眾嘉賓致辭焦點……（按此閱讀更多）

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