金正恩胞妹金與正　接棒負責對韓事務

朝鮮統一戰線部發言人6月5日再次發表談話，譴責脱北者從韓國往朝鮮方向散布反朝傳單以及韓方對此事的應對處理。而朝鮮領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正在其中的角色也令人關注。

繼金與正6月4日發表譴責韓國的談話後，朝鮮統一戰線部發言人6月5日再次發表談話譴責脱北者從韓國往朝鮮方向散布反朝傳單以及韓方對此事的應對處理，並表明朝方不惜斷交的意志，第一步就是要完全關閉位於開城工業園區的韓朝聯絡辦公室。

談話指出，金與正5日指示着手探討落實此前對韓談話的內容，並下達有關傳單事件的工作指示。除關閉韓朝聯絡辦公室外，拆除開城工業園、解除朝韓軍事協議等之前警吿的部分也將一一實行。

韓聯社6月6日報道指出，值得注意的是，自金正恩執政後，朝鮮統一戰線部首次以發言人名義發表談話。此外，按照統戰部發言人的談話，很難判斷金與正是全權負責對韓事務還是擔任全權負責對韓事務的統戰部第一副部長。

作為朝鮮政治體系獨特存在的「白頭血統」，金與正的政治地位自2019年起急速上升。特別是2019年12月舉行的勞動黨全員會議上，金與正職務被提升為為第一副部長，暗示其從原來的宣傳鼓動部調至其他部門，但並未公開是哪個部門。