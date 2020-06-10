美國正式步入經濟衰退　反而有利特朗普連任？

美國全國經濟研究所6月8日宣布，美國於2020年2月正式步入經濟衰退，結束史上最長的經濟擴張時期。彭博社6月9日報道，這或許對總統特朗普（Donald Trump）爭取連任增加變數，不過反而可能是個好機會。

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自2009年國際金融危機引發經濟衰退以來，美國經濟實現連續128個月增長，為1854年以來周期最長的一次增長。紀錄最終在2020年2月戛然而止。

經濟向來是特朗普最愛炫耀的政績。特朗普6月8日在Twitter上發文，「我打造了世界上最好的經濟，是美國前所未有的，我將再創輝煌」。6月9日，特朗普再次在推特上表示，「過渡到偉大！美國的復興！」

I built the greatest economy in the World, the best the U.S. has ever had. I am doing it again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

彭博社報道，宣布美國經濟正式進入經濟衰退的時機可能對特朗普有利。普林斯頓大學經濟學家布林德（Alan Blinder）表示，「通常，經濟衰退在宣布開始之前就已經結束。」經濟愈快觸底，就能愈快開始復甦。

布林德解釋，經濟現在可能正在復甦，意味可能在美國總統選舉日前正式進入復甦。但並不意味整體就業和經濟產出將回到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之前的水平。他說：「如果你從17層樓梯上摔下來，再爬上3層，你就在好轉。但你離起點還有14層。」