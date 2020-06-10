共和黨20多位眾議員致函特朗普　稱從德國撤軍是嚴重錯誤

美國媒體6月9日報道，共和黨20多位眾議員敦促白宮，重新考慮其將派駐德國的美軍人數減少約9,500人的決定。

對於撤軍一事，白宮暫未回應。圖為6月8日特朗普在白宮圓桌會議上發表講話（AP）

報道稱，議員們在致白宮的一封信中說「我們認為，這些步驟將大大損害美國的國家安全，並增強俄羅斯的地位，損害我們的利益。」「我們敦促您拒絕此類提議。」這封信由德克薩斯州眾議員桑伯里（Mac Thornberry）和其他21位共和黨議員共同簽署。

批評者認為這將使西歐失去長期存在的美國部隊，稱這似乎是對莫斯科的禮物。保守的傳統基金會對特朗普總統在德國的部隊計劃作出批評，專家稱此舉「將否定政府為加強歐洲集體防禦所作的巨大努力。」

美國有線電視新聞網（CNN）6月9日文章稱，其他共和黨人一直對這一事件表示關注，簽署這封信的懷俄明州眾議員切尼（Liz Cheney）發表聲明說，從德國撤軍「將是一個嚴重錯誤」，「在美面對俄羅斯和中國對世界自由與安全的威脅時，美國的前瞻從未像現在這樣重要。我們在國外的存在對遏制這些對手，加強同盟關係至關重要，通過力量維持和平，並保持美國領導地位。」

這並不是總統特朗普（Donald Trump）第一次在軍事問題上與國會共和黨人發生衝突，總統的孤立主義傾向與典型的共和黨外交政策背道而馳。