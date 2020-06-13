金與正再開口炮轟韓國　暗示將採取軍事行動

韓聯社引述朝中社6月13日報道，朝鮮最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正同日發表談話，再顯露對韓國散布反朝傳單的不滿，她表示似乎已到了與韓方訣別的時候，朝鮮即將採取下一階段行動。她又稱將下階段對敵行動的行使權交給朝軍總參謀部。 韓聯社報道，此言暗示朝鮮將撤除韓朝聯絡辦公室，對韓採取軍事行動。

金與正：行使委員長同志賦予許可權

金與正說，她行使委員長同志（即金正恩）、黨和國家賦予的許可權，向對敵工作相關部門指示進行下一階段行動。

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她又表示，將下一階段對敵行動的行使權交給朝軍總參謀部，相信朝鮮軍隊會有辦法平息人民的憤怒，如今需要以連續行動來報復，在不久的將來，毫無用處的朝韓聯辦將消失無影。

金與正又展示權威？

自6月4日起，朝方多次抨擊脱北者利用氣球向朝鮮方面散布反朝傳單的行為，金與正批評脫北者是「垃圾」及「人類渣滓」等，又指責韓國縱容脫北者的行為。朝方之後又宣布中斷與韓國的聯絡熱線。

外界對此評論不一，有分析認為朝鮮只是以脫北者為借口，真正原因可能是朝鮮正面對內外壓力，包括受到疫情影響等，也有輿論認為，金與正可借此展示權威，事件也顯示她可能獲培養為一名潛在的領導人。

至於韓國方面則呼籲民眾勿在邊境散布反朝傳單，表示這些行為屢次加劇邊境地區的緊張局勢，又研究立法禁止，並在6月10日以違反《韓朝交流合作法》為由，舉報兩家違反對朝散發傳單規定的脫北者團體，取消其成立許可，但在當地引來爭議。